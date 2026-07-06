Lutte anti-terroriste : Un réseau lié au djihadisme au Sahel démantelé

Selon un communiqué du BCIJ, des interventions simultanées ont été menées à Agadir, Taroudant, Casablanca, El Hajeb, Tétouan, Fquih Ben Salah et Safi. Cette opération découle d’un travail de renseignement et d’investigation de terrain qui a permis de suivre les activités des membres de la cellule et de retracer leurs déplacements. Les plans terroristes visaient à compromettre l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens.

Les perquisitions ont révélé des armes blanches, des tenues militaires, des manuscrits sur la fabrication d’explosifs, ainsi que des supports numériques. Deux enregistrements trouvés contiennent une allégeance à Daech et des menaces d’actes destructeurs au Maroc.

Une fouille dans un entrepôt à Inezgane a permis de découvrir un véhicule tout-terrain modifié pour fonctionner au gaz butane. Les autorités suspectent qu’il était préparé pour un attentat-suicide ou une attaque à la voiture-bélier visant des sites sensibles. Les habitants proches de l’entrepôt ont été évacués par précaution, et une équipe de démineurs de la DGSN a inspecté le véhicule pour écarter tout danger. Par ailleurs, le matériel saisi comprenait des bonbonnes de gaz, des cocottes-minute remplies de clous reliées à des fils électriques, ainsi que de l’équipement de soudure et des substances chimiques.

Les enquêtes ont révélé que le chef de la cellule avait assigné des rôles spécifiques à ses membres : repérage des cibles, surveillance, et acquisition de matériel pour l’exécution des attaques. Les suspects ont été placés en garde à vue, tandis que le mineur est sous surveillance dans le cadre de l’enquête dirigée par le parquet antiterroriste.