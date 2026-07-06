Rapport de l’AMMC : Le marché des capitaux renoue avec le dynamisme en 2025

Le signal le plus visible de cette dynamique demeure la performance de la Bourse de Casablanca. L’indice MASI a terminé l’année sur un gain de 27,6 %, tandis que les principaux indices de référence ont également enregistré de fortes progressions. Dans le même temps, la capitalisation boursière a atteint un niveau inédit de 1.040,7 milliards de dirhams, en hausse de 288,3 milliards sur une seule année.

L’activité boursière a également connu une nette accélération. Le volume global des échanges a bondi de 63 % pour atteindre 161 milliards de dirhams, porté principalement par le marché central dont l’activité a progressé de plus de 98 %. Cette évolution s’est accompagnée d’une amélioration de la liquidité du marché, avec un ratio passé de 12,5 % à 14,2 % en un an.

L’un des faits marquants de l’année reste le retour des introductions en Bourse. Après plusieurs exercices relativement calmes, trois sociétés ont rejoint la cote en 2025 : Vicenne, Cash Plus et SGTM. Ensemble, ces opérations ont permis de lever plus de 6 milliards de dirhams. Au-delà des montants mobilisés, ces opérations ont surtout suscité un engouement exceptionnel des investisseurs. Selon l’AMMC, le marché primaire a drainé plus de 252 milliards de dirhams de souscriptions pour une offre d’environ 6 milliards de dirhams, attirant près de 290.000 souscripteurs. Les particuliers ont occupé une place centrale dans ce mouvement. Ils représentent la majorité des bénéficiaires des actions attribuées lors des différentes opérations, illustrant un regain d’intérêt pour l’investissement boursier dans un contexte de performances favorables du marché.

L’industrie de la gestion collective a elle aussi affiché une progression soutenue. L’actif net global des organismes de placement collectif a atteint 956,3 milliards de dirhams, en hausse de 22,1 % sur un an. Les OPCVM demeurent largement dominants avec 785,1 milliards de dirhams d’actifs, tandis que les OPCI poursuivent leur développement avec un encours de 134 milliards de dirhams. Les fonds de titrisation (FPCT) ont enregistré la croissance la plus spectaculaire, avec une hausse de 83 % de leurs actifs sous gestion.

Sur le marché du financement, les levées de capitaux ont progressé de plus de 30 %, atteignant 143,6 milliards de dirhams. Les émissions obligataires des entreprises ont plus que doublé en un an pour dépasser 50 milliards de dirhams, tandis que les levées en actions ont augmenté de 65,6 %.

Le rapport met également en évidence l’élargissement progressif de la base d’investisseurs. Le nombre de comptes-titres a atteint 401.169 unités à fin 2025 et celui des clients actifs des sociétés de bourse a progressé de plus de 142 %, traduisant une participation accrue des particuliers marocains aux marchés financiers.

Autre évolution notable de l’année, l’adoption de la nouvelle loi relative aux OPCVM, qui introduit notamment les ETF, les OPCVM participatifs et de nouvelles structures d’investissement, renforçant ainsi l’arsenal réglementaire du marché marocain. L’AMMC a par ailleurs validé en 2025 le premier contrat à terme sur indice adossé au MASI 20, une innovation qui marque une étape supplémentaire dans la modernisation des instruments financiers disponibles sur la place casablancaise.