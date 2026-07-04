Réforme du HCP : Nouvelles attributions au service du NMD

Ce projet de loi est porteur d’une réforme substantielle du HCP, qui sera transformé en une instance de bonne gouvernance dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Il est conforme aux dispositions de l’article 159 de la Constitution, précise un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Outre les missions de production et de publication de l’information statistique, ainsi que d’élaboration des comptes nationaux, régionaux et sectoriels, cette instance aura de nouvelles attributions consistant à appuyer la coordination stratégique des politiques de développement, en conformité avec le Nouveau modèle de développement.

L’instance se basera sur des critères rigoureux et des moyens modernes de suivi et d’évaluation, tout en prenant en considération la dimension régionale et territoriale dans l’exercice des missions qui lui sont dévolues.

Pour rappel, c’est bien Chakib Benmoussa, actuel patron du HCP, qui a été missionné pour piloter les consultations nationales ayant abouti à la mise en place du NMD.