Eau potable : L’ONEE bénéficie du soutien de TAMWILCOM

Cette opération marque la première concrétisation du partenariat conclu le 6 juin 2026 en Lettonie entre TAMWILCOM et la BERD. Il s’agit également du premier financement de la BERD au Maroc bénéficiant d’une garantie de TAMWILCOM, une étape qui illustre le renforcement de la coopération entre les deux institutions.

Le financement est destiné à soutenir les investissements de l’ONEE visant à moderniser et renforcer les infrastructures de production d’eau potable. L’objectif est d’améliorer leur efficacité, leur résilience et leur durabilité, tout en accompagnant les efforts du Royaume en matière de sécurité hydrique et d’adaptation aux effets du changement climatique.

À cette occasion, Saïd Jabrani, directeur général de TAMWILCOM, a souligné que cette convention confirme le rôle de l’institution dans la mobilisation de ressources financières internationales au service des priorités nationales, sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances. « Cette convention confirme le rôle de TAMWILCOM comme levier de mobilisation de ressources extérieures en faveur des priorités nationales, sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances. Nous souhaitons inscrire cette première opération dans une coopération durable avec la BERD et poursuivre ensemble la mobilisation de financements au service du développement du Maroc », a-t-il relevé.

À travers cette première opération, TAMWILCOM réaffirme sa volonté de mettre ses mécanismes de garantie au service des projets publics structurants. L’institution entend ainsi faciliter l’accès des établissements et entreprises publics à des financements extérieurs adaptés à leurs besoins d’investissement, afin d’accompagner les grands chantiers de développement du Royaume, notamment dans un secteur stratégique comme celui de l’eau.