Un drone cible un méthanier US à Damiette, en Egypte : Le Caire rassure…

Le ministère a confirmé que « l’incident n’a fait ni blessés ni victimes, et que les équipes d’intervention sont en contact avec les autorités techniques compétentes pour achever les travaux et prendre les mesures nécessaires conformément aux normes en vigueur ». Il a ajouté que « les mesures nécessaires sont prises pour déterminer les répercussions de la situation ».

Cette information fait suite aux déclarations de la société de sécurité maritime Ambrey, sur la base d’une première évaluation, citées par Reuters, selon lesquelles un pétrolier américain aurait été touché par un drone dans le port égyptien de Damiette, en Méditerranée. Dans un communiqué distinct, la société Inchcape Port Services a indiqué que deux navires-citernes transportant du gaz avaient pris feu dans le port égyptien.

Selon trois sources commerciales proches du dossier, le drone a percuté le navire de stockage flottant Energius Winter, provoquant un incendie qui s’est ensuite propagé à un autre navire, le Gazoloj Salem. Deux sources sécuritaires distinctes ont indiqué que l’explosion avait été provoquée par une attaque de drone.

Ambrey a indiqué que l’équipage a été évacué et l’incendie a été maîtrisé, précisant que personne n’a encore revendiqué l’attentat, selon Reuters.

Le ministère égyptien du Pétrole a annoncé mercredi qu’un incendie s’était déclaré à bord de deux navires de regazéification et de stockage dans le port de Damiette. Cette annonce fait suite à un article de Reuters indiquant qu’un pétrolier américain avait été touché par un drone dans le port égyptien de Damiette, en mer Méditerranée.

Dans un communiqué distinct, Inchcape Port Services a signalé que deux pétroliers avaient pris feu dans le port égyptien.

Trois sources du secteur, proches du dossier, ont déclaré qu’un drone avait percuté le navire de stockage flottant Energius Winter, provoquant un incendie qui s’est ensuite propagé à un autre navire, le Gaslog Salem. Deux sources sécuritaires distinctes ont affirmé que l’explosion avait été causée par une attaque de drone.