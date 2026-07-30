Bladi Tiqqa : La BCP se relance auprès des séniors MRE

Conçue exclusivement pour les clients MRE de la BCP, Bladi Tiqqa sera mise en œuvre par Maroc Assistance Internationale, un partenaire de longue date en matière d’assistance.

Cette offre se structure autour de trois piliers : santé et sécurité, vie active, et accompagnement quotidien. Elle inclut des activités dans plusieurs villes marocaines, une assistance à domicile, un soutien administratif, une aide dans les tâches quotidiennes et un service de conciergerie disponible 24h/24 et 7j/7, permettant ainsi aux Marocains de l’étranger d’organiser un soutien pour leurs proches âgés résidant au Maroc.

Les partenaires soulignent que cette initiative combine l’expertise bien établie de la BCP auprès des Marocains du monde, dans l’expérience les services aux personnes âgées, ainsi que les capacités opérationnelles de Maroc Assistance Internationale. Ils ajoutent que ce partenariat vise à étendre l’accompagnement des MRE au-delà des services bancaires classiques, en offrant des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie des seniors de 60 ans et plus.

La BCP est opérative dans 32 pays, dont 18 en Afrique, et soutient les Marocains résidant à l’étranger depuis plus de soixante ans.