Exportations horticoles : Une hausse de 38% en 2025

Cette performance confirme la place du secteur comme troisième source de devises du Royaume, représentant près de 18% des exportations nationales, indique un communiqué publié à l’issue du Conseil d’administration de l’Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations – Morocco Foodex au titre de l’année 2026, présidé par Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

En volume, les exportations agroalimentaires ont atteint 4,7 millions de tonnes en 2025, en hausse de 9% par rapport à 2020 et de 49% par rapport à 2015, confirmant la trajectoire positive des filières exportatrices marocaines sur les marchés internationaux, fait savoir le communiqué du ministère.

La campagne d’exportation des agrumes 2025-2026 a été marquée par des évènements climatiques extrêmes, ayant affecté l’offre exportable. Malgré ces évènements, les exportations des agrumes se sont établies à 553.000 tonnes contre 626.000 tonnes lors de la même période de la campagne précédente, soit une baisse de 12%. Les exportations des produits maraichers, notamment la tomate, ont également connu une baisse.

A. Bouari a souligné le rôle clé de Morocco Foodex dans l’accompagnement et le développement des exportations des produits agricoles, agroalimentaires et halieutiques, ainsi que dans le renforcement de la compétitivité de l’offre exportable marocaine. Il a mis en avant les efforts déployés par l’Établissement en matière de contrôle technique, de veille stratégique, réglementaire et commerciale, de promotion des exportations et d’accompagnement des opérateurs économiques afin de répondre aux exigences des marchés internationaux et de conforter le positionnement des produits marocains à l’international.

À l’issue des travaux, le ministre a salué les performances réalisées par l’Établissement ainsi que l’engagement de ses équipes, des producteurs, des exportateurs et de l’ensemble des partenaires. Il a rappelé la nécessité de maintenir l’équilibre entre marché extérieur et intérieur, tout en poursuivant les efforts d’améliorer les volumes exportés, de diversifier les marchés et d’accompagner les nouveaux exportateurs, notamment les jeunes entrepreneurs et les startups, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030, afin de consolider durablement le positionnement du Royaume sur les marchés internationaux.

De son côté, Ghita El Ghorfi, Directrice Générale de l’Établissement, a présenté le bilan des principales réalisations techniques et financières de l’exercice 2025, l’état d’avancement de l’exécution du budget au titre du premier semestre 2026 ainsi que l’évolution des exportations des produits agroalimentaires.