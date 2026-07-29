Le monde entier suit avec une attention particulière l’évolution du conflit en Ukraine et attend d’en connaître l’issue, a déclaré, mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères dans une interview accordée au directeur général de l’agence de presse russe TASS. « C’est avec une immense attention, certains avec le souffle coupé, que le monde regarde comment s’achètera cette guerre que l’Occident nous a imposée et en réponse à laquelle le président russe Vladimir Poutine a annoncé le début de l’opération militaire spéciale », a-t-il notamment constaté.

Le chef de la diplomatie russe a accusé les gouvernements occidentaux de ne pas respecter leurs engagements et de poursuivre, derrière leurs déclarations publiques, des objectifs différents de ceux qu’ils affichent officiellement : « Tous nos interlocuteurs occidentaux essaient de nous duper : ils promettent une chose et en font une autre. » D’après S. Lavrov, la diplomatie russe doit donc tenir compte en permanence de cet écart entre les paroles et les actes. Le ministre a reconnu que Moscou aurait dû s’habituer depuis longtemps à cette attitude. Il a toutefois expliqué qu’une volonté de croire à une évolution plus favorable persistait, ce qu’il a attribué à « l’âme russe » : « Nous y sommes déjà habitués, nous aurions dû nous y faire. Mais à chaque fois, on a envie de croire au meilleur, telle est la nature de l’âme russe. Mais un jour, la patience finit par craquer. »

Le responsable russe a rappelé une déclaration de Vladimir Poutine prononcée après le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, selon laquelle les relations entre la Russie et l’Occident ne pourraient plus redevenir ce qu’elles étaient avant février 2022. À ses yeux, cette rupture ne relève donc pas d’une crise passagère, mais marque une transformation profonde et durable de la politique étrangère russe. S. Lavrov a également accusé l’Ukraine et les pays occidentaux de chercher à déstabiliser la société russe. Faute d’obtenir les résultats escomptés sur le champ de bataille, les adversaires de Moscou tentent désormais de perturber le quotidien des citoyens et d’affaiblir l’unité du pays.

À l’appui de cette analyse, il a évoqué les attaques de drones à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ainsi que la situation particulièrement difficile dans les régions russes frontalières. Les habitants de ces territoires sont, a-t-il souligné, les premiers à subir les conséquences directes du conflit. Le ministre s’est néanmoins dit impressionné par la réaction de la population russe. Les citoyens mesurent pleinement la gravité de la situation et font preuve d’une attitude comparable à celle des générations soviétiques qui avaient combattu l’Allemagne nazie.

S. Lavrov a par ailleurs souligné que la Russie faisait aujourd’hui face aux « héritiers idéologiques » et aux descendants de ceux que l’Union soviétique avait combattus pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon son analyse, les anciens alliés occidentaux de l’Union soviétique avaient ensuite permis à une partie de cette idéologie de survivre. Il a notamment évoqué le cas de plusieurs généraux de la Wehrmacht qui avaient trouvé refuge dans des pays occidentaux après la guerre. Le ministre a estimé que le nazisme réapparaissait désormais ouvertement et que ses manifestations n’étaient même plus dissimulées. Dans ces conditions, a-t-il affirmé, la Russie n’aurait d’autre choix que de poursuivre son action afin de préserver la civilisation russe.

Le responsable a accusé les pays occidentaux, et plus particulièrement les puissances anglo-saxonnes, de mener une guerre contre la Russie par l’intermédiaire de l’Ukraine. Il a distingué l’attitude du Royaume-Uni, qu’il a décrit comme particulièrement offensive, de celle des États-Unis, qu’il a jugée légèrement moins radicale. Les deux pays participent néanmoins à l’armement massif de l’Ukraine, notamment par la fourniture ou le développement de systèmes militaires modernes et de haute technologie. Le ministre est également revenu sur les premières années de la présidence de V.Poutine. Le chef d’État russe avait alors recherché un partenariat stratégique et équilibré avec les pays occidentaux. S. Lavrov a toutefois estimé que ces derniers considéraient la Russie comme un pays qu’ils pouvaient contrôler. Le renforcement de l’État russe et la stabilité retrouvée de la société avaient ensuite contrarié leurs objectifs. Il a également estimé que l’Occident ne souhaitait pas voir émerger une Russie stable, prospère et dont la population ne serait pas encline à contester les autorités. Certaines provocations sur le territoire russe avaient ainsi été préparées dans le but de retourner la population contre le pouvoir en place.

S. Lavrov est également revenu sur la manière dont certaines phases du conflit ont été présentées en Occident. Selon lui, les frappes menées à l’aide de plusieurs systèmes ukrainiens de longue portée, dont certaines ont atteint leurs objectifs, ont été utilisées pour présenter la situation comme un tournant décisif. Le ministre a estimé que ces épisodes avaient nourri l’idée selon laquelle la Russie pouvait être vaincue grâce au « caractère ukrainien », face à un pays décrit comme l’« agresseur » et accusé de vouloir, après l’Ukraine, conquérir l’ensemble de l’Europe. C’est dans ce contexte, a-t-il poursuivi, qu’est réapparu le mot d’ordre visant à infliger une « défaite stratégique » à la Russie, ainsi que celui de sa « décolonisation ». Derrière cette dernière formule se cache, selon S. Lavrov, la volonté de morceler une nouvelle fois le territoire russe et de provoquer le démembrement du pays : « Aujourd’hui, les représentants de l’Occident recommencent à parler de “défaite stratégique″, ils soutiennent activement nos compatriotes qui ont fui à l’étranger et qui organisent en Europe toutes sortes de sociétés antirusses, collectant des fonds pour poursuivre une lutte clandestine dont le but est la dislocation de la Russie, ce dont ils ne se cachent absolument plus. Nos chaînes de télévision centrales dévoilent les manigances de l’Occident. Je pense qu’il est important que tout le monde voie ce contenu pour se rendre compte que la situation n’a rien d’une plaisanterie. Le président ne le cache pas. Le monde prétendument civilisé, qui se donne lui-même ce nom, s’est dressé contre nous. »

Quant aux États baltes, S.Lavrov les a décrits comme les principales « ogives » utilisées par les pays occidentaux contre la Russie. Le ministre est revenu sur leur adhésion à l’OTAN et à l’Union européenne en 2004, année de sa nomination à la tête de la diplomatie russe. Il a raconté que V. Poutine avait alors demandé à ses interlocuteurs occidentaux les raisons de ce nouvel élargissement de l’Alliance atlantique. Selon le chef de la diplomatie russe, les dirigeants occidentaux lui avaient expliqué que les pays baltes conservaient un « profond sentiment d’insécurité lié à leur passé soviétique » : « Voyez-vous, ils ont gardé de l’époque où ils faisaient partie de l’Union soviétique le sentiment d’avoir été occupés, asservis, et ils continuent d’éprouver cette crainte ; mais si nous les intégrons à l’OTAN et à l’UE, ils se calmeront. » Le ministre a toutefois estimé que cet objectif n’avait pas été atteint. À ses yeux, loin d’avoir apaisé les tensions, l’intégration de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie aux structures euro-atlantiques avait au contraire renforcé leur hostilité envers Moscou : « Et alors, ils se sont calmés ? Ils sont aujourd’hui les principales “ogives” déployées contre nous. » La Lituanie et la Lettonie avaient même annoncé la levée de l’interdiction de déployer des armes nucléaires sur leur territoire.

S. Lavrov considère cette évolution comme une nouvelle illustration du rôle que les États baltes jouent dans la confrontation entre la Russie et l’Occident. Pour répondre à cette situation, S. Lavrov a estimé qu’il ne fallait pas céder à la colère. « Se fâcher, s’énerver, c’est la pire des choses. Il faut se concentrer. Mais une colère saine est tout à fait justifiée. Ne pas se fâcher, mais cultiver une colère saine. Une colère qui s’explique notamment par la nécessité d’accélérer tous nos efforts, en vue d’une percée technologique, on en parle beaucoup aujourd’hui. Et décider “avec une colère saine” que nous devons le faire. Se mettre en colère contre soi-même, se dire : je veux atteindre tous ces objectifs plus vite. » Le ministre a appelé à adopter la même approche en politique étrangère. Sans céder aux réactions émotionnelles, la Russie doit, selon lui, tirer une leçon claire de son expérience avec les pays occidentaux : avant d’accorder sa confiance, il faut d’abord vérifier.