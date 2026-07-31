Takaful : Forte hausse des primes en 2025

Selon ce rapport élaboré conjointement par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), la catégorie Takaful famille, qui regroupe l’assurance décès et l’investissement Takaful, a représenté 90,2% de ce total.

L’assurance incendie et la couverture contre les événements catastrophiques n’ont représenté respectivement que 7,6% et 0,7%, fait savoir la même source.

En ce qui concerne la réassurance de l’activité Takaful, les acceptations ont enregistré un chiffre d’affaires de 10 MDH, contre 18 MDH une année auparavant.

Au total, le chiffre d’affaires global du secteur des assurances, incluant l’activité Takaful ainsi que les acceptations en réassurance, s’est établi à 67,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en progression de 7,3% comparativement à un an auparavant.