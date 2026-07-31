Financement des entreprises : Progression du recours à l’endettement

La hausse de l’endettement des entreprises non financières ne traduit pas nécessairement une dégradation de leur situation financière. C’est même l’un des enseignements les plus marquants du Rapport sur la stabilité financière 2025 publié par Bank Al-Maghrib, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). L’analyse met en évidence une reprise du financement bancaire, tout en montrant que plusieurs indicateurs de solidité financière poursuivent leur amélioration.

À fin 2025, l’encours des crédits accordés aux sociétés non financières privées atteint 657 milliards de dirhams, soit environ 39 % du produit intérieur brut. À cette dette bancaire s’ajoutent près de 124 milliards de dirhams d’émissions obligataires, confirmant le retour des entreprises sur les marchés de financement. Cette progression s’inscrit dans un contexte marqué par l’assouplissement de la politique monétaire, le repli des taux d’intérêt et une accélération de l’activité économique, qui ont contribué à relancer les investissements et les besoins de financement du secteur productif.

Au-delà de l’évolution des encours de crédit, le rapport s’appuie sur les états financiers de 116.406 entreprises non financières afin d’évaluer leur situation économique. Cette analyse révèle une amélioration graduelle de plusieurs indicateurs de vulnérabilité.

Le poids de la dette financière à moyen et long terme poursuit son recul, tandis que l’endettement bancaire à court terme rapporté au chiffre d’affaires diminue également. Ces évolutions traduisent une amélioration progressive de la structure financière des entreprises et une moindre dépendance aux financements les plus contraignants.

Les auteurs du rapport soulignent également une amélioration de la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, même si cette évolution demeure contrastée selon la taille des sociétés et leur secteur d’activité. Les très petites entreprises restent les plus exposées aux difficultés de financement et de trésorerie, tandis que les grandes entreprises affichent des indicateurs globalement plus solides.

Autre signal positif mis en avant par les autorités financières : la poursuite de la réduction des délais de paiement, longtemps considérés comme l’un des principaux facteurs de fragilité du tissu économique marocain. Le délai moyen de recouvrement des créances clients est ainsi passé de 123 jours à 98 jours, soit une amélioration de vingt-cinq jours en un an. Dans le même temps, le délai moyen de règlement des fournisseurs est revenu de 80 jours à 70 jours.

Cette évolution contribue à améliorer la circulation de la trésorerie au sein de l’économie et constitue l’un des principaux facteurs expliquant le redressement progressif de la situation financière de nombreuses entreprises. Pour autant, les autorités restent prudentes. Les disparités demeurent importantes selon les branches d’activité et les catégories d’entreprises, ce qui limite la portée de cette amélioration à l’échelle de l’ensemble du tissu productif.

Par ailleurs, malgré ces évolutions favorables, la qualité du portefeuille de crédits accordés aux entreprises continue d’appeler à la vigilance. Le taux de créances en souffrance des sociétés non financières privées s’établit à 11,2 % à fin 2025, un niveau qui reste élevé même s’il demeure globalement stable.

Au final, le rapport livre une lecture plus nuancée de la situation des entreprises marocaines. Si leur recours au financement bancaire continue de progresser, cette dynamique s’accompagne d’une amélioration de plusieurs fondamentaux financiers, notamment en matière de structure de la dette, de gestion de la trésorerie et de délais de paiement. Des avancées qui témoignent d’un assainissement progressif du tissu productif, même si certaines fragilités persistent, en particulier chez les plus petites entreprises.