CAN féminine 2026 : Les Marocaines surprennent les Algériennes

Les protégées de Jorge Vilda ont tenté de porter le danger sur le but de la gardienne algérienne Chloé N’Gazi par le biais de Sakina Ouzraoui sur l’aile droite et Sanaa Mssoudy sur l’aile gauche, tandis que le milieu de terrain, composé de Yasmine Mrabet, Kautar Azraf et Elodie Nakkach, s’est appliqué à sécuriser la construction du jeu et à récupérer rapidement le ballon pour relancer les attaques. La première occasion dangereuse est survenue à la 17e minute, à la suite d’un coup de pied arrêté tiré dans la surface de réparation par Kautar Azraf, repris d’une tête de Nouhaila Benzina qui a frôlé les filets de l’équipe algérienne. Les Lionnes de l’Atlas ont poursuivi leur pression, portées par les supporters marocains venus en nombre.

De son côté, la sélection algérienne a dû attendre la 37e minute pour signer sa première tentative via une frappe depuis l’extérieur de la surface de réparation, sans danger pour la gardienne Khadija Er-Rmichi. La première mi-temps s’est ainsi achevée sur un score nul et vierge. A la reprise, les Lionnes de l’Atlas ont accentué la pression sur la ligne défensive algérienne pour faire sauter le verrou, notamment par le biais de Zineb Redouani et I. Jraidi. L’entrée en jeu de la capitaine Ghizlane Chebbak en remplacement de Ibtissam Jraidi (70e) a dynamisé le jeu des Lionnes de l’Atlas qui sont montées au créneau pour prendre l’avantage. S.Mssoudy (75e) a tenté d’ouvrir le score d’une frappe de la tête, après un coup arrêté exécuté par Chebbak, repoussée par la gardienne algérienne.

Le but de la délivrance est intervenu par S. Mssoudy à la 84e minute de jeu. Au terme de la 2e journée, le Maroc occupe la tête du groupe A avec 6 unités, suivi de l’Algérie (3 pts), du Sénégal (3 pts) et du Kenya (0 pt). La sélection sénégalaise de football féminin a signé une courte victoire face à son homologue kényane par 1 but à 0, en match de la 2e journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026, disputé jeudi au Stade Olympique à Rabat. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Seynabou Mbengue (35e).

A signaler aussi que l’équipe du Cameroun a battu son homologue malienne sur le score de 2 buts à 1, en match de la 1ère journée du groupe D de la CAN, disputé mercredi soir au Stade Larbi Zaouli à Casablanca. Marie Gisele Manga (13e, 73e, s.p) a inscrit les buts du Cameroun, tandis que Aissata Traore a réduit l’écart (30e, s.p).

La 2e journée du groupe D, prévue dimanche, opposera le Ghana au Cameroun et le Mali au Cap-Vert.