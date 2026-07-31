Risques d’incendie : L’ANEF lance un SOS

Établi à partir de modèles scientifiques prenant en compte notamment les caractéristiques des massifs forestiers, leur niveau de combustibilité ainsi que les conditions topographiques et climatiques, ce bulletin identifie les zones les plus exposées aux départs de feu. L’ANEF classe neuf provinces en risque extrême : Al Hoceïma, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Nador et Taza. Le niveau de risque élevé concerne les provinces d’Ouezzane, Berkane, Driouch, Ifrane, Sefrou, Taounate, Kénitra, Khémisset, Benslimane, Médiouna, Mohammedia, Nouaceur, Essaouira et Agadir-Ida-Ou-Tanane.

Par ailleurs, un risque moyen est signalé dans les provinces de Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Guercif, Meknès, El Hajeb, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Settat, Al Haouz et Taroudant.

Face à cette situation, l’ANEF appelle les riverains des espaces forestiers, les estivants, les visiteurs ainsi que les personnes travaillant en milieu forestier à faire preuve de la plus grande vigilance afin d’éviter tout départ de feu. L’agence invite également les citoyens à alerter immédiatement les autorités locales en cas d’observation de fumées, d’un départ d’incendie ou de tout comportement suspect susceptible de provoquer un feu de forêt.

Ce bulletin intervient alors que plusieurs régions du Royaume connaissent des températures élevées, des conditions propices à la propagation rapide des incendies, renforçant la nécessité de respecter les consignes de prévention durant cette période estivale.

Auparavant, Abderrahim Houmy, DG de l’Agence, a fait savoir que les superficies brûlées à cause des feux de forêt ont régressé de près de 31% par rapport à la moyenne annuelle d’environ 3.130 hectares. Dans une déclaration à la presse, il a précisé que le Maroc a enregistré, depuis le début de l’année 2026, 340 incendies ayant ravagé environ 2.150 hectares.

L’efficience du dispositif national de prévention et de lutte contre les feux de forêts ne se mesure pas au nombre d’incendies enregistrés, mais plutôt à la capacité de les maîtriser et d’en limiter leur propagation dans des délais très brefs, a-t-il affirmé, faisant savoir que la rapidité d’intervention et la coordination entre les différents acteurs ont permis de réduire significativement les superficies touchées.

La protection des forêts constitue une responsabilité nationale partagée, mobilisant les différentes institutions dans le cadre d’une approche nationale sous la conduite du Roi Mohammed VI, et en parfaite coordination entre l’ensemble des intervenants, a souligné A. Houmy. Et d’ajouter que près de 55% des superficies touchées concernent des herbes et de la végétation secondaire, contre seulement 45% environ de forêts arborées, estimant que cela s’explique par les précipitations importantes qu’a connues le Royaume durant la saison hivernale, qui ont favorisé une forte pousse du couvert d’herbes avant son dessèchement sous l’effet des vagues de chaleur, augmentant ainsi sa combustibilité.

Ces résultats reflètent l’efficacité de l’approche nationale adoptée dans la gestion des feux de forêt, basée sur l’anticipation, la prévention ainsi que l’intervention rapide et coordonnée, a-t-il fait observer.

Dans ce sens, A. Houmy a précisé que l’ANEF procède quotidiennement à l’analyse des données liées aux conditions météorologiques, aux températures, à l’humidité, à la vitesse du vent et à l’état du couvert végétal, en s’appuyant sur des images satellites et des modèles scientifiques avancés, avant d’émettre des bulletins d’alerte identifiant les zones les plus exposées au risque d’incendies, permettant ainsi de rehausser le niveau de vigilance et de prendre les mesures préventives avant le déclenchement des feux.

Au niveau des moyens d’intervention, le responsable a mis en avant la mobilisation par le Royaume de moyens humains et techniques importants, comprenant plus de 2.800 guetteurs et gardes forestiers répartis sur les différentes régions du Royaume, chargés des missions de surveillance et d’alerte précoce. Ce dispositif est appuyé par une flotte aérienne composée d’avions de type « Canadair », dédiés à l’extinction des incendies et à la limitation de leur propagation, dont chacun peut transporter six tonnes d’eau, en plus d’hélicoptères d’une capacité de deux tonnes et d’avions de type « Turbo Trush » d’une capacité allant d’une tonne et demi à trois tonnes, a-t-il poursuivi.

Le DG de l’ANEF a également indiqué que le dispositif d’intervention terrestre comprend un nombre important de véhicules de première intervention relevant de l’Agence, aux côtés des camions et équipements de la Protection Civile, des unités spécialisées des Forces Armées Royales (FAR), la Gendarmerie Royale, les Forces Auxiliaires et les autorités locales, opérant tous dans le cadre d’un commandement unifié et d’une coordination continue. L’efficacité de ce dispositif repose non seulement sur l’importance des moyens mobilisés, mais aussi sur la coordination immédiate entre les différents intervenants, garantissant l’orientation des moyens aériens et terrestres selon l’évolution de chaque incendie, le facteur temps demeurant décisif pour limiter la propagation des feux, a-t-il relevé.

Le Maroc figure parmi les pays enregistrant les taux les plus bas de superficies brûlées en comparaison avec plusieurs pays du bassin méditerranéen, malgré les défis communs liés à la hausse des températures et à des vagues de chaleur et de sécheresse successives, a affirmé A. Houmy, qui a saisi cette occasion pour appeler les citoyens à faire preuve de responsabilité. En effet, a rappelé le DG de l’ANEF, plus de 90% des feux de forêt sont dus à des comportements humains résultant de la négligence ou de l’inattention. Il a, en ce sens, exhorté les citoyens à éviter toute pratique susceptible de provoquer des incendies et à signaler immédiatement toute fumée ou tout départ de feu, afin de préserver le patrimoine forestier national.