Mobilisation pré-électorale : Le PPS met en garde contre le mépris de la volonté des électeurs

Le parti insiste sur l’importance de prendre des initiatives et d’envoyer des signaux capables de renforcer la confiance dans le processus électoral et d’encourager la participation citoyenne. Réitérant son souhait pour les échéances à venir, il espère qu’elles seront « une nouvelle pierre dans l’édifice démocratique et institutionnel de notre pays », loin « des pratiques d’argent et de corruption ayant atteint leur paroxysme lors des élections de 2021 ».

Le parti souligne l’importance de préserver la sacralité du vote et la crédibilité du processus électoral, en s’assurant que la compétition électorale se fonde sur des programmes, des visions, des idées et des alternatives, tout en respectant le principe d’égalité des chances entre les acteurs politiques.

Sans faire d’allusion directe aux « parachutages » de quelques « calibres » politiques pour changer la donne, le PPS met en garde contre le risque de donner « l’impression que les résultats des élections sont joués d’avance », estimant que cela ne ferait qu’aggraver la crise de confiance envers l’action politique, témoignerait d’un mépris pour la volonté des électeurs et menacerait les niveaux de participation. Une telle situation porterait atteinte à l’essence même du processus démocratique et à la crédibilité des élections, selon le communiqué.