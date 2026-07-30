Face à la guerre qui se perpétue au Proche-Orient : Riyad joue sa survie en tentant de briser les blocus d’Ormuz et Bab El Mandeb

Cette rencontre intervient au lendemain de frappes de précision menées conjointement par les États-Unis et l’Arabie saoudite contre des positions de groupes pro-iraniens en Irak. Selon le Commandement central américain (CENTCOM), l’opération visait des sites liés aux attaques contre les forces américaines ainsi que contre les infrastructures pétrolières saoudiennes. Riyad a justifié ces frappes au nom de la légitime défense, en invoquant l’article 51 de la Charte des Nations unies, après des attaques lancées depuis le territoire irakien contre ses installations énergétiques. Les autorités saoudiennes ont également prévenu qu’elles riposteraient militairement à toute nouvelle attaque attribuée à des groupes soutenus par Téhéran. Les Forces de mobilisation populaire, coalition de groupes armés chiites majoritairement proches de l’Iran, ont confirmé que plusieurs de leurs bases avaient été visées. Elles font état d’au moins 20 morts, 32 blessés et d’importants dégâts matériels. Téhéran a dénoncé ces frappes, les qualifiant de violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Irak.

La fermeture du détroit d’Ormuz pendant la guerre israélo-américaine contre l’Iran a mis à rude épreuve la capacité des économies productrices de pétrole à faire face aux chocs géopolitiques qui perturbent l’approvisionnement énergétique mondial. Malgré les efforts de Riyad pour limiter les répercussions de cette crise en recherchant des solutions logistiques alternatives au port de Ras Tanura dans le Golfe (qui assurait environ 90 % des exportations avant la guerre), des difficultés financières sont apparues progressivement sur le Royaume. Ces difficultés se sont traduites par une réduction forcée des prix de vente officiels du pétrole brut saoudien, un recours accru à l’emprunt en raison du déficit budgétaire, et ont abouti à une réorientation des dépenses consacrées aux mégaprojets qui constituent l’épine dorsale de la Vision 2030.

Depuis l’entrée en lice du blocus des lignes d’approvisionnement saoudiennes en mer Rouge par Sanaa, les pressions sur le Royaume se sont intensifiées, entraînant de nouvelles conséquences économiques. Le blocus yéménite a perturbé sa stratégie officielle, qui consistait à contourner le détroit d’Ormuz pour emprunter la voie terrestre est-ouest, d’une capacité d’environ 7 millions de barils de pétrole brut par jour, par laquelle ces quantités sont transportées de la province orientale d’Arabie saoudite jusqu’au port de Yanbu, sur la côte de la mer Rouge, pour ensuite naviguer vers le sud et traverser le détroit de Bab el-Mandeb. Quelques heures après le début du blocus, les forces de Sanaa ont interdit le transfert de ces cargaisons, contraignant Riyad à emprunter un itinéraire alternatif. Ce dernier achemine les cargaisons de Yanbu au port égyptien d’Aïn Sokhna, sur la mer Rouge, puis, via l’oléoduc SUMED, jusqu’au port de Sidi Kerir, en mer Méditerranée. De là, les cargaisons poursuivent leur voyage à travers la Méditerranée et le détroit de Gibraltar, contournent le cap de Bonne-Espérance, avant d’atteindre les marchés asiatiques. Cet itinéraire maritime étant plus long que la route habituelle via le détroit de Bab el-Mandeb, son adoption a contraint Aramco à rechercher un nouveau mécanisme de tarification pour ses cargaisons de pétrole brut, compte tenu de l’augmentation des coûts de transport engendrée par le détournement des routes d’exportation.

Selon Reuters, ce détour pourrait coûter aux acheteurs asiatiques environ 10 millions de dollars supplémentaires par cargaison, soit environ 5 dollars par baril. Ces coûts s’ajoutent à ce que Reuters avait déjà révélé : l’expansion de l’oléoduc Est-Ouest, notamment l’ajout de deux millions de barils par jour à sa capacité, « prendra des années, coûtera des milliards de dollars et nécessitera un nouveau mécanisme de fixation des prix pour le pétrole brut saoudien ».

Parallèlement, la production d’Aramco, le géant pétrolier, a atteint son niveau le plus bas depuis 2003 début juillet, coïncidant avec une baisse des exportations de pétrole d’environ deux millions de barils par jour par rapport aux niveaux d’avant-guerre.

Les importations chinoises de pétrole saoudien ont également chuté à leur plus bas niveau en 12 ans. Face à cette perte de parts de marché et à la crainte de Riyad de subir de nouvelles pertes au profit d’autres producteurs, le Royaume, selon une étude récemment publiée, a été contraint d’abandonner sa stratégie de « défense des prix » et d’adopter une stratégie de « défense des parts de marché ». Cela s’est traduit par une réduction du prix de vente officiel du pétrole brut Arab Light de 11 dollars par baril pour les livraisons d’août (le niveau le plus bas depuis juin 2020). L’adoption de cette stratégie, qui intervient après des années de fortes réductions volontaires dans le cadre de l’OPEP+, est attribuée à la conclusion du gouvernement saoudien selon laquelle le maintien de prix relativement élevés n’est plus possible si cela entraîne une perte de parts de marché au profit des producteurs américains, brésiliens et autres.

Par conséquent, l’Arabie saoudite est actuellement encline à « accepter des prix relativement plus bas afin de maintenir son rôle de producteur d’appoint sur le marché mondial », ce qui pourrait contribuer à restaurer une partie de sa capacité de production.

De fait, les données de l’OPEP indiquent une augmentation de la production saoudienne cette année, coïncidant avec la mise en œuvre par l’OPEP+ d’augmentations mensuelles successives des quotas de production, qui devraient être suspendues à partir d’octobre prochain.

Bien que les finances publiques saoudiennes restent principalement dépendantes des recettes pétrolières – malgré les efforts déployés pour diversifier l’économie –, une mission du Fonds monétaire international (FMI), à l’issue de sa visite à Riyad du 28 avril au 13 mai, a recommandé « une réduction limitée du déficit primaire non pétrolier en 2026, en privilégiant la restructuration des dépenses publiques afin de permettre toute réponse budgétaire aux répercussions du conflit ». La mission a également noté que « si le choc s’avère plus long », le Royaume « dispose de marges de manœuvre budgétaires pour adopter une politique budgétaire plus expansionniste afin de protéger l’économie, à condition que tout soutien apporté aux entreprises et aux ménages touchés soit temporaire, ciblé et transparent ». Dans le même esprit, Capital Economics a présenté les prévisions les plus pessimistes concernant l’avenir des finances saoudiennes, anticipant une dette publique atteignant environ 60 % du PIB d’ici 2030. Ce niveau est presque le double des prévisions gouvernementales, le ministère des Finances prévoyant une dette publique d’environ 33 % du PIB d’ici 2028, contre environ 32 % actuellement. Le ministère a précisé que les emprunts sont destinés à financer les investissements liés aux programmes de transformation économique, et non à combler un déficit budgétaire opérationnel.

Aux difficultés économiques que rencontre le Royaume s’ajoute un net ralentissement des objectifs d’investissement ambitieux de la Vision 2030. Une tendance semble se dessiner à l’annulation ou au gel de grands projets, comme celui de l’île de Sindalah – qui fait partie du projet NEOM – en raison de coûts exorbitants et de ressources limitées. Le nom de l’île a été retiré de son site web, et les militants prévoient que d’autres projets suivront, étant donné que « la région dispose de ressources limitées et n’est pas propice à l’investissement ni à l’habitation ».

Le Wall Street Journal citant l’ancien ambassadeur américain à Riyad, Michael Ratney, a rapporté que la guerre avait « ruiné » des milliards de dollars d’investissements réalisés par le Royaume avant son déclenchement, empêchant le gouvernement de « faire face à la crise et de compenser ses pertes considérables ». Parallèlement, Bloomberg rapporte qu’une cinquantaine d’entreprises se sont retirées de la bourse saoudienne en raison de pertes financières au cours de la première semaine de juillet, tandis que la plateforme d’opposition Darawiz indiquait que cet exode avait entraîné des pertes financières importantes pour environ 65 entreprises, les contraignant à quitter le marché.