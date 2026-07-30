CAN féminine 2026 : Ghana et Malawi tirent leurs épingles du jeu

Les Black Queens ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Doris Boaduwaa, qui a ouvert le score dès la 6e minute sur une passe de Portia Boakye. Au retour des vestiaires, les Ghanéennes ont creusé l’écart à la suite d’un but contre son camp de la défenseure cap-verdienne Eleia Vieira (54e).

Supérieures dans tous les compartiments du jeu, les Ghanéennes ont largement maîtrisé les débats. Elles ont monopolisé le ballon avec 64 % de possession et se sont créé de nombreuses occasions, totalisant 25 tirs, dont six cadrés. En face, le Cap-Vert s’est montré peu dangereux, avec seulement six tentatives et une seule frappe cadrée.

Cette victoire permet au Ghana de prendre ses trois premiers points dans la compétition et de lancer idéalement son parcours. Le Cap-Vert, battu d’entrée, devra réagir lors de la prochaine journée pour préserver ses chances de qualification.

Le Ghana affrontera le Cameroun le 2 août au stade Moulay Rachid, tandis que le Cap-Vert sera opposé au Mali au complexe sportif de Fès.

Pour sa part, l’équipe nationale féminine du Malawi a battu son homologue nigériane sur le score de 3 buts à 2, en match de la 1ère journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026, disputé mardi soir au Stade Al Madina à Rabat.

Les buts du Malawi ont été inscrits par Temwa Chawinga (73e, 79e, 90+5e), tandis que Rasheedat Ajibade (90+2e) et Uchenna Kanu (90+9e) ont réduit l’écart.

La 2e journée du groupe C, prévue samedi, opposera le Nigeria à la Zambie et l’Egypte au Malawi.