Kick-boxing : Les Marocains s’illustrent à Mohammedia

Dans la catégorie des 69 kg, Omar Sellami s’est imposé aux points face à l’Italien Gian Del Vecchio. Dans un duel 100% marocain chez les 65 kg, Oussama Zaïm a remporté la victoire par KO face à Ilyas Krafi, tandis que Zakaria Nadir a dominé le Néerlandais Noufal Lahfa par KO dans la catégorie des 63,5 kg.

Hakim Aït Hamma s’est imposé face à l’Espagnol Rifouane Sevilano chez les 67 kg, alors que Hicham Ben Boukhriss a battu aux points l’Espagnol Del Prado dans la catégorie des 65 kg. Chez les 86 kg, le combat entre les Marocains Nabil Ben Bouhou et Maïmoun Jazouli s’est soldé par un match nul. De même, Badr Haloui a fait match nul avec l’Espagnol Mohamed Chab Didi dans la catégorie des 71 kg.

En revanche, Ayoub El Khayder s’est incliné aux points face à l’Espagnol Saïdi Kamara chez les 63 kg, tandis que Hamza El Haïmer a été battu aux points par le Français Baptiste Kvazi dans la catégorie des 72,5 kg. Dans la catégorie des poids lourds (plus de 91 kg), Abdelkrim El Omrani (Espagne) a remporté son combat par KO face au Marocain Abderrahmane Rachdi.

Khalid Kandili, président de la Fédération royale marocaine de kick-boxing, muay thaï, savate et disciplines assimilées, a déclaré que l’organisation de cette première édition vise à renforcer le rayonnement du kick-boxing aux niveaux national et international. Il a également estimé que ce type d’événements contribue à élever le niveau de la pratique sportive, exprimant le souhait de voir Empire Fight Morocco s’imposer comme un rendez-vous annuel. De son côté, Omar Sellami, fondateur d’Empire Fight Morocco, s’est félicité de l’organisation de cette première édition au Maroc, saluant les efforts déployés par l’ensemble des intervenants.