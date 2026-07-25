CAN 2026 : Le verdict du TAS début octobre

Déposé le 25 mars par la Fédération sénégalaise de football (FSF), cet appel vise à annuler la décision de la CAF qui a déclaré le Sénégal forfait pour la finale, attribuant au Maroc une victoire 3-0, et à faire reconnaître le Sénégal comme champion de la CAN 2025.

Le TAS a précisé que l’affaire suivra la procédure ordinaire, car les parties n’ont pas accepté une « procédure accélérée ». L’audience se déroulera à huis clos, et le tribunal a souligné qu’aucune décision ne sera rendue le jour même.

Il a aussi averti que les informations circulant hors de ses canaux officiels sont « erronées », et a rappelé que seules ses annonces officielles doivent être considérées comme fiables.