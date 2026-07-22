Football : Le Maroc prend part au tournoi de Cotif en Espagne

A cet effet, l’entraineur des Lionceaux de l’Atlas, Ludovic Batelli a fait appel à vingt joueurs pour disputer ce tournoi.
– Ci-après la liste des joueurs convoqués:
1- Saad Antra (Raja Casablanca)
2- Chouaib Bellarouch (Académie Mohammed VI)
3- Hamza Bouhaddi (FUS Rabat)
4- Ali Bahraoui (Académie Mohammed VI)
5- Youssef Jamal (Union Touarga)
6- Djibril El Mahjoub (Amiens)
7- Bilel Soukrat (RS Berkane)
8- Khalid Kasbi (Union Touarga)
9- Abderrahmane Arkid (FUS Rabat)
10- Ilyes Hiddaoui (Union Touarga)
11- Hicham Mellali (Académie Mohammed VI)
12- Mohamed Monssef (Wydad Casablanca)
13- Yassine Zouhair (AS FAR)
14- Anas Benouma (Raja Casablanca)
15- Yahia Iguiz (Raja Casablanca)
16- Abdelali Eddaoudi (FUS Rabat)
17- Abdelghafour Gourari (RS Berkane)
18- Hamza Raji (RS Berkane)
19- Karim Essaadi (Raja Casablanca)
20- Abdeslam Anane (Wydad Casablanca).