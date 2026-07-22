Home SportsFootballFootball : Le Maroc prend part au tournoi de Cotif en Espagne
FootballLions de l'Atlas U20Sports

Football : Le Maroc prend part au tournoi de Cotif en Espagne

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Football : Le Maroc prend part au tournoi de Cotif en Espagne

A cet effet, l’entraineur des Lionceaux de l’Atlas, Ludovic Batelli a fait appel à vingt joueurs pour disputer ce tournoi.

– Ci-après la liste des joueurs convoqués:

1- Saad Antra (Raja Casablanca)

2- Chouaib Bellarouch (Académie Mohammed VI)

3- Hamza Bouhaddi (FUS Rabat)

4- Ali Bahraoui (Académie Mohammed VI)

5- Youssef Jamal (Union Touarga)

6- Djibril El Mahjoub (Amiens)

7- Bilel Soukrat (RS Berkane)

8- Khalid Kasbi (Union Touarga)

9- Abderrahmane Arkid (FUS Rabat)

10- Ilyes Hiddaoui (Union Touarga)

11- Hicham Mellali (Académie Mohammed VI)

12- Mohamed Monssef (Wydad Casablanca)

13- Yassine Zouhair (AS FAR)

14- Anas Benouma (Raja Casablanca)

15- Yahia Iguiz (Raja Casablanca)

16- Abdelali Eddaoudi (FUS Rabat)

17- Abdelghafour Gourari (RS Berkane)

18- Hamza Raji (RS Berkane)

19- Karim Essaadi (Raja Casablanca)

20- Abdeslam Anane (Wydad Casablanca).

You may also like

Classement FIFA : Les Lions de l’Atlas dans le Top Ten mondial

Sports : La chance sourit à B. Zaki en Jordanie

Beach-volley : Le Maroc domine le Championnat arabe

Mondial 2030 : La finale espérée en Espagne, juge R. Louzán

Mondial 2026 : La Roja étouffe l’Albiceste et décroche la timbale !

CAN 2026 féminine : J. Vilda dévoile la liste du Onze national

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.