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Luttes anti-sous-marine et déminage : Des drones maritimes hollandais pour la Marine Royale

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Luttes anti-sous-marine et déminage : Des drones maritimes hollandais pour la Marine Royale

Dans une lettre datée du 13 juillet à la Chambre des représentants des Pays-Bas, les ministères des Affaires étrangères et du Commerce extérieur précisent que ces navires sont prévus pour des missions de lutte anti-sous-marine et de déminage. Ils ont été évalués selon les huit critères communs de l’Union européenne en matière d’exportation d’armes.

Le Maroc est qualifié de « partenaire stable et stratégique en matière de sécurité » par le gouvernement néerlandais, qui souligne son rôle crucial dans la gestion de la migration irrégulière vers les îles Canaries.

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