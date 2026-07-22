Luttes anti-sous-marine et déminage : Des drones maritimes hollandais pour la Marine Royale

Dans une lettre datée du 13 juillet à la Chambre des représentants des Pays-Bas, les ministères des Affaires étrangères et du Commerce extérieur précisent que ces navires sont prévus pour des missions de lutte anti-sous-marine et de déminage. Ils ont été évalués selon les huit critères communs de l’Union européenne en matière d’exportation d’armes.

Le Maroc est qualifié de « partenaire stable et stratégique en matière de sécurité » par le gouvernement néerlandais, qui souligne son rôle crucial dans la gestion de la migration irrégulière vers les îles Canaries.