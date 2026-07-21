Drame de Bologne : Interpellé, un ressortissant marocain étouffé sous le poids des policiers

Dès le début, des instructions ont été données au consulat général du Royaume du Maroc territorialement compétent afin qu’il apporte à la famille tout le soutien moral nécessaire ainsi que l’assistance consulaire requise dans des circonstances d’une telle gravité, indique un communiqué de l’ambassadeur du Royaume à Rome. Il a également été demandé au consulat général de maintenir un contact permanent avec les autorités judiciaires italiennes chargées de l’enquête, dans le plein respect des conventions internationales applicables et des procédures prévues par l’ordre juridique italien.

« L’intérêt de tous est que toute la lumière soit faite sur ce drame, en établissant avec rigueur, impartialité et transparence l’ensemble des circonstances des faits », relève le diplomate, tout en renouvelant la « pleine confiance » de l’ambassade dans le système judiciaire italien. « Nous sommes convaincus que les investigations en cours permettront d’établir toute la vérité sur les circonstances de ce drame », a-t-il souligné. En ces circonstances particulièrement douloureuses, il a tenu à exprimer, au nom de l’Ambassade du Royaume du Maroc, ses plus sincères condoléances ainsi que sa profonde compassion et son entière solidarité à la famille de la victime.

Agé de 43 ans, le défunt a trouvé la mort lors de son interpellation par la police à Bologne, dans le nord de l’Italie, déclenchant une vague d’indignation et de protestations. Le parquet de Bologne a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès, tandis que la famille, des associations et plusieurs organisations réclament une enquête indépendante et transparente.

Les faits se sont produits dimanche soir dans la rue Svevo, dans le quartier Pilastro. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités italiennes, la police était intervenue après avoir été alertée de la présence d’un homme décrit comme étant dans un état d’agitation. Les policiers auraient utilisé du gaz au poivre avant de maîtriser l’homme au sol et de le menotter. Celui-ci aurait ensuite été victime d’un malaise et serait décédé malgré l’intervention des secours. Une vidéo montrant les dernières minutes de l’intervention a toutefois suscité une vive émotion. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, le ressortissant marocain apparaît immobilisé au sol par plusieurs policiers et répète : « Je n’arrive pas à respirer… Aidez-moi ». La séquence a rapidement soulevé des interrogations sur les conditions de son interpellation et la proportionnalité de la force utilisée.

Le parquet de Bologne a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur le décès. Les policiers ayant participé à l’intervention pourraient être inscrits au registre des personnes faisant l’objet d’une enquête, une procédure permettant notamment aux autorités judiciaires de mener les investigations nécessaires. Les enregistrements des caméras-piétons portées par les agents devraient également être examinés, tout comme les témoignages disponibles et les résultats des examens médicaux destinés à déterminer précisément les causes de la mort.

Selon des médias italiens, A. Faqir vivait depuis plusieurs années en Italie et dirigeait une petite entreprise spécialisée dans les services de chargement et de déchargement. Sa sœur a accusé les policiers d’avoir provoqué sa mort et réclame que toute la vérité soit faite sur les circonstances du drame.

L’affaire a rapidement dépassé le cadre judiciaire pour provoquer une mobilisation à Bologne et dans d’autres villes italiennes. Des rassemblements et des manifestations ont été organisés afin de réclamer justice et davantage de transparence sur les circonstances du décès. Le syndicat italien Sindacato Intercategoriale Cobas a également annoncé une grève de 24 heures en réaction à l’affaire.

Michele de Pascale, président de la région Émilie-Romagne, et Matteo Lepore, maire de Bologne, ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt et appelé à faire toute la lumière sur les faits avec rapidité, précision et transparence.

La communauté marocaine en Italie suit également l’affaire avec une grande attention. Yassine Belkassem, coordinateur national du Réseau des associations de la communauté marocaine en Italie (RACMI), a réclamé une enquête urgente et transparente permettant d’établir les responsabilités éventuelles. L’affaire suscite également des réactions politiques et associatives en Italie. Plusieurs voix de l’opposition et organisations de défense des droits humains demandent que les méthodes d’intervention policière dans ce type de situation soient examinées.80