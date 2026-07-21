Répartition inégale de la richesse : La croissance ne profite pas à la majorité, dénonce le Centre Omega

Le rapport indique que le croisement des comptes régionaux de 2024 avec les résultats de l’enquête sur la conjoncture économique des ménages au deuxième trimestre 2026 montre que la richesse créée continue de parvenir aux foyers de manière inégale, selon les secteurs, les régions et les catégories sociales. D’après lui, l’économie marocaine a enregistré une croissance réelle de 4,4% en 2024, tandis que le PIB aux prix courants a atteint environ 1 614,6 milliards de dirhams. Cette progression demeure contrastée, d’une région à l’autre.

Le rapport souligne que le rythme de croissance ne reflète ni sa qualité, ni sa capacité à créer des emplois stables. Une croissance portée par le bâtiment et les travaux publics peut rester conjoncturelle, tandis que celle tirée par la pêche et l’agriculture demeure exposée aux aléas climatiques et aux marchés extérieurs. À l’inverse, une croissance diversifiée, fondée sur l’industrie et les services, offre un potentiel plus important pour la productivité et l’emploi.

À elles seules, les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ont représenté 58,4% du PIB national. Drâa-Tafilalet et les trois régions du Sud réunies n’ont contribué qu’à hauteur de 7,8%, malgré les taux de croissance élevés enregistrés par certaines d’entre elles. Le rapport avertit que cette concentration rend l’économie nationale dépendante des performances d’un nombre limité de pôles. Tout choc affectant l’industrie casablancaise, l’axe de services entre Rabat et Kénitra ou les activités logistiques à Tanger pourrait impacter l’ensemble de l’économie.

Le centre relève que le PIB national par habitant s’est établi en moyenne à 43 891 dirhams en 2024. Mais cet indicateur ne reflète pas les revenus réels de la population, une partie de la valeur ajoutée étant captée par les profits des entreprises et les activités tournées vers l’exportation, ou réinvestie en dehors du circuit local.

Au deuxième trimestre 2026, 78,3% des ménages ont déclaré que leur niveau de vie s’était dégradé au cours des douze mois précédents, contre 5,2% faisant état d’une amélioration. 51% s’attendaient à une poursuite de cette détérioration. Le solde relatif à la capacité d’épargne s’est établi à -80,9 points : seuls 2,6% des ménages ont pu épargner, tandis que 38,7% ont puisé dans leurs économies ou ont dû s’endetter pour couvrir leurs dépenses. 65,3% ont estimé que les conditions étaient défavorables à l’achat de biens durables et 57,2% anticipaient une hausse du chômage.

Le rapport explique ce paradoxe par le fait que le PIB ne corresponde pas au revenu disponible des ménages, en plus de la dépendance de certaines activités au capital plutôt qu’au travail. Il relève que la hausse de 8,7% du PIB aux prix courants, contre une croissance réelle de 4,4%, traduit en partie l’effet des prix.

L’augmentation des dépenses des ménages ne signifie pas toujours une progression de la consommation réelle. Les coûts du logement, du transport et des services, conjugués à l’épuisement de l’épargne et à l’emprunt, permettent de maintenir la dépense malgré l’érosion de la sécurité financière.

Le rapport appelle à mesurer le transfert de richesse vers les ménages à travers des indicateurs régionaux portant sur le revenu disponible, l’épargne, l’endettement des foyers, les coûts du logement et du transport, les salaires médians ainsi que la part des emplois stables.

Il conclut que l’indicateur décisif, à l’avenir, ne sera pas seulement la part de chaque région dans le PIB, mais la proportion de richesse convertie en salaires, en emplois, en compétences, en entreprises locales, en services publics et en capacité d’épargner et d’améliorer le niveau de vie.