Marhaba 2026 : Trafic monstre à Algésiras

Le port d’Algésiras a concentré la plus grande part du trafic, avec plus de 70 000 passagers et 16 500 véhicules, auxquels s’ajoutent 1 531 camions. Tarifa a enregistré plus de 21 500 passagers et 4 100 véhicules sur la liaison avec Tanger Ville.

L’afflux de voitures a conduit à l’activation, samedi et dimanche, du circuit de pré-embarquement dans la zone du « Llano Amarillo », afin de réguler l’accès des véhicules et réduire la pression sur les voies internes du port d’Algésiras. À Tarifa, les véhicules disposant d’une réservation ont été orientés vers le terminal via le port de pêche. La journée de samedi a connu le plus haut niveau d’activité depuis le début de l’opération, avec 23 792 passagers et 6 216 véhicules au départ d’Algésiras vers Sebta et Tanger Med, contre 7 573 passagers et 1 467 véhicules partis de Tarifa vers Tanger Ville. Au total, 31 365 passagers et 7 683 véhicules ont été recensés ce jour-là, répartis sur 73 traversées.

Dimanche, les équipes mobilisées ont supervisé, selon un bilan provisoire, le passage de 4 591 véhicules, dont 2 382 à destination de Tanger Med, 868 vers Tanger Ville et 228 vers Sebta. 1 113 voitures se trouvaient dans les zones d’attente du port d’Algésiras avant embarquement, mais aucune situation similaire n’a été signalée à Tarifa.

Durant le premier mois, du 15 juin au 15 juillet, les deux ports ont accueilli ensemble 473 470 passagers et 116 951 véhicules, soit plus de 73% du trafic total enregistré dans les ports espagnols. À lui seul, celui d’Algésiras a traité 357 590 passagers et 100 047 véhicules. La liaison vers Tanger Med a été la plus fréquentée, avec 250 504 passagers, devançant celle vers Ceuta. Quant à Tarifa, le port a enregistré 115 880 passagers et 16 904 véhicules sur la ligne Tanger Ville, qui affiche le plus fort taux de croissance parmi les routes maritimes couvertes par l’opération.