Home SportsFootballFIFAClassement FIFAClassement FIFA : Les Lions de l’Atlas dans le Top Ten mondial
Classement FIFAFIFAFootballLions de l’AtlasSports

Classement FIFA : Les Lions de l’Atlas dans le Top Ten mondial

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Classement FIFA : Les Lions de l’Atlas dans le Top Ten mondial

Le dernier classement, publié lundi à la fin de la Coupe du monde, reflète les solides performances du Maroc durant le tournoi, où il a atteint le dernier carré avant d’être éliminé par la France.

En tête du classement, l’Espagne, tout juste sacrée championne du monde, a dépassé l’Argentine pour retrouver la première place pour la première fois depuis janvier. L’Argentine recule au deuxième rang, devant la France et l’Angleterre, tandis que le Portugal glisse à la septième place après son élimination en huitièmes de finale.

You may also like

Sports : La chance sourit à B. Zaki en Jordanie

Beach-volley : Le Maroc domine le Championnat arabe

Mondial 2030 : La finale espérée en Espagne, juge R. Louzán

Mondial 2026 : La Roja étouffe l’Albiceste et décroche la timbale !

CAN 2026 féminine : J. Vilda dévoile la liste du Onze national

Taekwondo : Un titre mondial pour les Marocaines arraché à Chuncheon

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.