Classement FIFA : Les Lions de l’Atlas dans le Top Ten mondial

Le dernier classement, publié lundi à la fin de la Coupe du monde, reflète les solides performances du Maroc durant le tournoi, où il a atteint le dernier carré avant d’être éliminé par la France.

En tête du classement, l’Espagne, tout juste sacrée championne du monde, a dépassé l’Argentine pour retrouver la première place pour la première fois depuis janvier. L’Argentine recule au deuxième rang, devant la France et l’Angleterre, tandis que le Portugal glisse à la septième place après son élimination en huitièmes de finale.