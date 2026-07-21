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Sports : La chance sourit à B. Zaki en Jordanie

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Sports : La chance sourit à B. Zaki en Jordanie

Cette nomination intervient après la démission d’un autre Marocain, Jamal Sellami. B. Zaki dirigera les Nashama lors des prochaines compétitions, notamment la Coupe d’Asie de l’AFC 2027, prévue en Arabie saoudite.

Ancien Ballon d’or africain, l’ex-portier marocain avait été le capitaine du Maroc lors de son parcours jusqu’en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1986. Il a ensuite conduit les Lions de l’Atlas jusqu’à la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2004. B. Zaki a également entraîné le Wydad AC, le FUS Rabat, le Kawkab de Marrakech, l’Ittihad de Tanger, ainsi que les sélections nationales du Soudan et du Niger.

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