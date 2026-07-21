Déficit commercial : Pente glissante en 2026, selon le HCP

« Les échanges extérieurs en 2026 devraient évoluer dans un contexte marqué par des facteurs d’offre favorables et des conditions externes contraignantes (…) Les exportations seraient ainsi pénalisées par une demande adressée au Maroc en ralentissement, sous l’effet du ralentissement de l’activité économique chez les principaux partenaires », indique le HCP dans son Budget Économique Exploratoire 2027, précisant que le volume des exportations de biens se stabiliserait autour de 4% en 2026 avant de marquer une reprise à 5,7% en 2027.

Le volume des importations de biens devrait, quant à lui, enregistrer une hausse de 8,5% en 2026, et de 7,3% en 2027, d’après la même source.

Sur le plan des services, segment relativement moins affecté par les perturbations des chaînes de valeur mondiales, les indicateurs témoignent de la poursuite de la bonne tenue des recettes touristiques et du transport.

Dans ces conditions, la facture des importations devrait s’alourdir, induisant une progression de la valeur des importations des biens et services de 10,5% en 2026, avant une décélération à 6,1% en 2027. Par ailleurs, la valeur des exportations des biens et services augmenterait de 8,3% en 2026 et de 7,5% en 2027.

Par ailleurs, le HCP prévoit que l’excédent de la balance des services, faisant preuve d’une solidité structurelle, permettrait de ramener le déficit en ressources à seulement 12,3% du PIB en 2026 et à 10,9% en 2027.

S’agissant des transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE), ils devraient maintenir leur tendance favorable malgré la dégradation du pouvoir d’achat en Europe. Ainsi, le déficit du compte courant atteindrait 3,9 % du PIB en 2026, contre 2,4% en 2025, avant de s’alléger légèrement à 3,6% du PIB en 2027.

Le Budget économique exploratoire du HCP est de nature à permettre aux décideurs d’appréhender l’évolution économique prévue en 2026 et 2027. Il sert ainsi de référence pour fixer les objectifs macroéconomiques et les éventuelles mesures à mettre en œuvre, en vue de la préparation de la Loi de Finances 2027. L’élaboration de ce document tient compte des agrégats provisoires arrêtés par la comptabilité nationale ainsi que des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de la conjoncture menés par le HCP, et par les différentes institutions nationales et internationales.