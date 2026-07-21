Une pelleteuse s’effondre devant un autocar près de Tétouan : Au moins trois morts et des blessés graves ont été recensés

D’après les premiers éléments disponibles, une pelleteuse transportée sur un camion porte-engins se serait détachée avant de s’écraser sur un autocar qui transportait des dizaines de passagers. La violence de l’impact a provoqué un lourd bilan humain.

Selon des témoins, trois personnes ont perdu la vie sur les lieux de l’accident. Vingt-quatre autres passagers blessés à des degrés divers ont été évacués vers le Centre hospitalier régional de Tétouan pour recevoir les soins nécessaires. Parmi eux, cinq blessés, dont l’état est jugé critique, ont été admis au service des urgences.

L’accident a mobilisé d’importants moyens d’intervention. Les autorités locales, les éléments de la Gendarmerie royale et les équipes de la Protection civile se sont rapidement rendus sur place, appuyés par plusieurs ambulances. Les secours ont procédé à l’extraction des victimes et des passagers restés coincés dans l’autocar, tout en sécurisant le périmètre et en rétablissant la circulation.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie royale, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d’établir les éventuelles responsabilités.