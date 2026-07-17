CAN 2026 féminine : J. Vilda dévoile la liste du Onze national

Le Maroc évoluera dans le groupe A aux côtés du Sénégal, de l’Algérie et du Kenya.

Gardiennes de but : Khadija Er-Rmichi, Ines Arouaissa, Fatima-Zahra El Jebraoui

Défenseures : Hanane Ait El Haj, Zineb Redouani, Aziza Rabbah, Siham Boukhami, Rania Boutiebi, Nouhaila Benzina, Maryame Atiq, Nesryne El Chad

Milieux : Soumia Hady, Ghizlane Chebbak, Najat Badri, Hajar Said, Yasmin-Katie M’Rabet, Elodie Nahla Nakkach

Attaquantes : Kenza Chapelle, Imane Saoud, Kautar Azraf, Jade Nassi, Fatima Tagnaout, Sakina Ouzraoui, Chaimaa Mourtaji, Ibtissam Jraidi, Sanaa Mssoudy