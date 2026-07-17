Marhaba 2026 : Rush sur Algesiras-Tanger Med

Du 15 juin au 15 juillet, 646 121 passagers et 160 698 véhicules ont traversé le détroit de Gibraltar sur 2 220 liaisons maritimes. Une baisse de 4,9 % pour les passagers, de 4,4 % pour les véhicules et de 6,3 % pour les rotations de ferries a été constatée par rapport à l’année précédente.

La ligne Algeciras-Tanger Med demeure la plus fréquentée, transportant 250 504 passagers et 75 700 véhicules. Elle est suivie de Tarifa-Tanger Ville avec 115 880 passagers et 16 904 véhicules. Algeciras reste le port principal de départ, comptabilisant 357 590 passagers et 100 047 véhicules, devant Almería et Tarifa, avec environ 115 000 passagers chacune.

Le ministère souligne que l’opération s’est déroulée sans incidents majeurs, bien que l’EES, remplaçant le tamponnage des passeports par l’enregistrement numérique des données biométriques des voyageurs non européens, soit désormais obligatoire. Ce succès est attribué à la coopération étroite entre l’Espagne et le Maroc.

Durant le premier mois, les services portuaires ont mené 386 interventions médicales et offert 2 993 prestations d’assistance sociale. L’Opération Marhaba 2026, qui se poursuit jusqu’au 15 septembre, est orchestrée par le Secrétariat général espagnol à la protection civile et aux urgences, en collaboration avec les autorités marocaines et d’autres organismes.