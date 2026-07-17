Législatives de septembre : L’Intérieur mobilisé pour le scrutin

Le ministère de l’Intérieur travaille à mettre en place les conditions adéquates pour assurer le bon fonctionnement de l’opération de vote nationale. Pas moins de 178.000 personnes, hommes et femmes, ont été désignés comme membres des bureaux de vote pour atteindre les 350.000 personnes avec leurs suppléants. C’est ce que confient des sources partisanes ayant pris part aux deux récentes réunions qui a eu lieu au siège de l’Intérieur, à Rabat. On signale que ce dispositif est prévu pour assurer le fonctionnement de 40.700 bureaux de vote, ainsi que de 3.750 bureaux centraux pour répondre aux 15.800.136 électeurs inscrits sur les listes électorales générales, selon les statistiques définitives du ministère de l’Intérieur.

Des bureaux centraux installés au niveau des préfectures, provinces ou arrondissements urbains, seront chargés de centraliser les procès-verbaux transmis par les bureaux de vote ordinaires et de procéder au décompte des voix à l’échelle de chaque circonscription électorale. Le ministère a mis à disposition 1.300 ordinateurs et équipements informatiques ainsi que 32.000 smartphones pour transmettre les résultats de manière rapide. Les informations indiquent que des dizaines de milliers de bulletins de vote ont déjà été imprimés par sept imprimeries agréées.

À l’occasion de ces réunions, le ministère a également informé les partis de la décision royale d’activer la Commission centrale de suivi des élections, composée du ministre de l’Intérieur et du président du ministère public. Cette commission, contestée par des formations en tête desquels figure le PSU, aura pour mission principale de veiller à la régularité et à l’intégrité du processus électoral à toutes ses étapes. Des dirigeants de partis ont indiqué que cette commission comprendra également des représentants des partis politiques.

Enfin, le ministère a précisé, dans un communiqué, que cette commission centrale sera relayée sur le terrain par des commissions régionales, composées du wali et du procureur général du Roi, ainsi que par des commissions provinciales, réunissant le gouverneur de la préfecture ou de la province et le procureur du Roi, chargées de veiller au bon déroulement des opérations électorales au niveau territorial.