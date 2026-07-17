Palestine et Sahara : L’amalgame fait par « Global Sumud Flottille » dénoncé

La plateforme a tenté d’établir un parallèle entre la cause palestinienne et le dossier du Sahara, annonçant que sa nouvelle série documentaire explorerait «l’interconnexion des mouvements de résistance et de libération à travers le monde », avec un premier épisode intitulé « Un même combat : le Sahara occidental ». La vidéo décrit le Front Polisario comme un « mouvement de libération sahraoui », avançant que la Cour internationale de justice avait rejeté, selon les termes de la vidéo, les revendications marocaines et mauritaniennes de souveraineté sur le territoire.

Le Parti de la justice et du développement (PJD) a condamné « dans les termes les plus fermes » le contenu publié par la plateforme, estimant qu’il comportait « de graves contrevérités au sujet du Sahara marocain » et qu’il avait entraîné la flottille dans un dossier qui ne la concernait pas. Le parti a rappelé que cette initiative avait été lancée par des militants de différents pays dans le seul but de contribuer à briser le blocus imposé par l’occupation israélienne à la bande de Gaza.

Le secrétariat général du parti a qualifié cet incident de « faute grave et de dérive dangereuse », estimant qu’il pourrait coûter à la flottille une partie du soutien populaire. Le communiqué a toutefois souligné que cela ne changerait rien « aux vérités historiques et juridiques établies concernant la marocanité du Sahara et la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud ». Le PJD rappelle le consensus national parmi les Marocains et les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que les positions de plusieurs pays, dont des membres permanents du Conseil.

Le parti a également averti que la flottille s’était « placée en confrontation avec l’ensemble des Marocains », le dossier du Sahara relevant de l’unité nationale et territoriale du royaume. Il a accusé des acteurs étrangers de chercher à instrumentaliser cette question afin de créer des entités séparatistes et de semer le trouble dans la région. Et appelé les responsables de l’initiative à présenter des excuses pour cette démarche et à corriger ce qu’il considère comme une «grave erreur».

De son côté, l’Initiative marocaine de soutien et de plaidoyer, une instance civile indépendante à référentiel islamique œuvrant en faveur de la cause palestinienne, a exprimé sa ferme condamnation de ce qui a été publié sur la page officielle de la Flottille mondiale Soumoud, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte au Maroc, à son intégrité territoriale et à la cause du Sahara marocain.

L’organisation a dénoncé ce qu’elle a qualifié de « dangereuse déviation » par rapport à la mission humanitaire de l’initiative et à ses objectifs de soutien au peuple palestinien, mettant en garde contre « une infiltration de l’initiative et l’exploitation des souffrances des habitants de Gaza au service d’agendas séparatistes et de division dans la région ». Elle a également réclamé l’ouverture d’une enquête sur cet incident et l’identification des responsables, estimant que ce qui s’est produit constitue une offense envers les Marocains, dont certains ont participé à des convois et à des flottilles destinés à briser le blocus, avant d’être arrêtés et torturés par l’occupation israélienne. L’initiative a considéré que cet incident représentait « un service gratuit rendu à l’occupation sioniste et à ses soutiens », dans la mesure où il vise à semer la division parmi les participants aux initiatives internationales destinées à briser le blocus imposé à Gaza.

Aziz Hennaoui, secrétaire général de l’Observatoire marocain contre la normalisation, a affirmé que la partie à l’origine de cette démarche « sert sans aucun doute le projet sioniste et cherche à faire exploser la flottille de l’intérieur ». Réagissant à cet incident, il a estimé que « les empreintes sionistes sont fortement présentes dans cette affaire, à travers l’exploitation du dossier du Sahara pour créer délibérément des tensions entre les composantes de la flottille et dénaturer son message initial, afin d’entraver et de faire échouer les initiatives à venir ».

« Le dossier du Sahara relève-t-il du mandat de la Flottille Soumoud pour Gaza ? » A. Hannaoui a répondu par la négative, soulignant que des organisations marocaines avaient pris part à l’initiative dès le départ et ne l’auraient pas fait si l’instance organisatrice avait déclaré son adhésion à la thèse séparatiste.