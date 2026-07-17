« Black Wind » en détention : Le rappeur est poursuivi pour « outrage » !

Lors de sa comparution, le 15 juillet, l’artiste a vu son procès être reporté au 22 du mois courant. Lundi soir, il avait été placé en garde à vue, avant d’être maintenu en détention provisoire. Mehdi Black Wind avait été interdit de quitter le territoire à destination de la France, à la fin de la semaine dernière. Il avait également reçu une convocation à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca. L’artiste est connu pour ses productions souvent critiques sur les plans social et politique, ainsi que pour sa proximité avec le mouvement protestataire de la génération Z au Maroc.

Freemuse, ONG internationale qui soutient la liberté de l’expression artistique et la diversité culturelle, a condamné la détention du cinéaste et rappeur et exigé « sa libération et la levée immédiate des charges retenues contre lui ». L’instance a qualifié la situation de « particulièrement préoccupante », dans un contexte où les avocats sont en arrêt d’exercice au Maroc. « Lyoubi a dû comparaître seul devant le procureur », rappelle la structure.

La même source rappelle que fin juin, le jeune artiste s’était rendu au Maroc pour les besoins d’un repérage, dans le cadre du tournage d’un documentaire. « Après avoir passé du temps en famille et assisté au match France-Maroc de la Coupe du monde de football, il prévoyait de rentrer en France le 10 juillet », fait savoir Freemuse. C’est à l’aéroport du départ qu’il a alors été informé des mesures à son encontre.