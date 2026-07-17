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Le ministre mauritanien de l’Intérieur à Rabat : La coopération bilatérale à l’ordre du jour

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Le ministre mauritanien de l’Intérieur à Rabat : La coopération bilatérale à l’ordre du jour

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations de fraternité et de coopération fructueuse unissant le Maroc et la Mauritanie, pour consolider les bases de la coopération Sud-Sud et la consécration de la solidarité et de l’action commune face aux défis actuels, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les deux parties se sont félicitées, à cette occasion, des relations distinguées entre les deux pays, réitérant leur volonté de poursuivre les efforts visant à porter la coopération entre les deux ministères à la hauteur de ces relations privilégiées. Elles ont également passé en revue plusieurs questions d’intérêt commun, notant que les entretiens ont porté notamment sur la dynamique participative encadrant la coopération entre les deux départements, notamment dans ses dimensions sécuritaires, ainsi que sur les questions liées à la migration et à la coopération décentralisée.

Ils ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines relevant des attributions de leurs ministères et de développer les mécanismes de concertation et de coordination sur les questions d’intérêt commun, dans un cadre de confiance mutuelle, de solidarité et de partenariat au service des intérêts des deux pays frères.

Cette visite reflète la dynamique positive que connaissent les relations maroco-mauritaniennes, et incarne la volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de compétence du ministère de l’Intérieur.

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