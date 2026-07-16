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Athlétisme : Y. Hssine bat son record du 200 m

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Athlétisme : Y. Hssine bat son record du 200 m

L’athlète de 23 ans a effectué le circuit en 19,92 secondes, gagnant quelques millièmes par rapport à son précédent exploit de 19,97 s. Cette performance est historique puisque c’est la première fois qu’un sprinteur marocain descend sous la barre symbolique des 20 secondes sur le 200 m.

Ce quatrième et nouveau record successif de Y. Hssine confirme le potentiel de l’athlète, qui a nettement amélioré sa prestation du 200 m ces deux derniers mois. Le coureur confirme ainsi son statut de sprinteur le plus rapide du Maroc, mais aussi du monde arabe.

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