Aquaculture : Plus de 240 projets actifs…

Le Maroc compte désormais 244 projets d’aquaculture entrés en phase d’exploitation, avec pour objectif d’atteindre une production annuelle d’environ 90 000 tonnes, précise-t-on.

A l’ouverture des travaux de la 27e réunion du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA), Zakia Driouich a affirmé que le Maroc a fait du développement durable de ses ressources marines et de l’économie bleue un choix stratégique, notant que l’aquaculture fait partie des piliers de la stratégie Halieutis et un levier pour diversifier la production halieutique nationale.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de l’ANDA tenue mardi à Rabat, la responsable a soutenu que la réalisation de ce nombre de projets témoignait de la confiance croissante des investisseurs dans le potentiel du secteur ainsi que de l’efficacité des dispositifs d’accompagnement et de soutien mis en place. Dans ce sens, les membres du Conseil ont salué les efforts déployés pour renforcer la compétitivité du secteur, notamment à travers les mesures de soutien accordées aux intrants stratégiques, les dispositifs destinés à encourager l’investissement, l’accompagnement des porteurs de projets et l’amélioration progressive du climat des affaires.

La responsable a souligné que le développement de ce secteur répondait à une logique de sécurité alimentaire, de développement économique et social des régions côtières. Lors de cette réunion, les membres ont souligné la dynamique de coopération internationale développée par l’ANDA avec des partenaires techniques et financiers, à l’instar de la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).