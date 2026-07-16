Exportations horticoles : Sur le marché espagnol, le leadership marocain se confirme

Les données du Département des douanes et des accises d’Espagne, exploitées par la Fédération espagnole des associations de producteurs-exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (FEPEX), montrent que les achats espagnols de produits frais marocains ont atteint 710 millions d’euros entre janvier et avril 2026, en hausse de 5,6 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Sur le plan des volumes, le Royaume a expédié 232.993 tonnes de fruits et légumes frais vers l’Espagne durant cette période. Ce niveau lui permet de se classer deuxième fournisseur du marché espagnol, toutes origines confondues, derrière la France, qui a livré 494.547 tonnes, tout en conservant sa première place parmi les fournisseurs extérieurs à l’Union européenne.

Cette performance s’inscrit dans une dynamique plus large marquée par le renforcement du poids des pays tiers dans les approvisionnements espagnols. Entre janvier et avril, les importations espagnoles de fruits et légumes frais en provenance de pays non-membres de l’UE ont atteint 895.791 tonnes, soit une progression annuelle de 6,5 %, pour une valeur totale de 1,503 milliard d’euros, en hausse de 9 %.

Au total, l’Espagne a importé 1,7 million de tonnes de fruits et légumes frais au cours des quatre premiers mois de l’année, pour une valeur de 2,095 milliards d’euros. Par rapport à la même période de 2025, les volumes importés ont augmenté de 6 %, tandis que la valeur des achats a progressé de 4 %.

Les statistiques de la FEPEX mettent également en évidence le poids croissant des fournisseurs extra-européens dans le marché espagnol. En valeur, les pays tiers ont représenté 72 % des importations espagnoles de fruits et légumes frais sur la période, contre 28 % pour les États membres de l’Union européenne. En volume, leur part s’est établie à 52 %, dépassant celle des fournisseurs européens, qui ont assuré 48 % des livraisons.

Derrière le Maroc, le Pérou occupe la deuxième place parmi les fournisseurs non européens en valeur, avec 183 millions d’euros d’exportations vers l’Espagne. Il est suivi par le Costa Rica (113 millions d’euros) et le Brésil (87 millions d’euros), ce dernier enregistrant la progression annuelle la plus marquée du groupe, avec une hausse de 17,5 %.

Pour la FEPEX, ces résultats traduisent la montée en puissance des pays tiers dans l’approvisionnement du marché espagnol des fruits et légumes frais. Dans cet environnement, le Maroc conserve sa position de principal partenaire non européen de l’Espagne pour cette catégorie de produits.