Trafic aéroportuaire : Plus de 18 millions de passagers traités par l’ONDA

Ce total est réparti sur le trafic aérien international (+8,86% à 16 835 752 passagers) et celui national (+8,6% à 1 995 709 passagers), précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois de juin 2026.

L’aéroport Casablanca Mohammed V a atteint 5 756 388 passagers (+10,13%), suivi notamment des aéroports Marrakech-Ménara (5 636 776), Agadir-Al Massira (1 878 974), Tanger Ibn Batouta (1 402 756) et Rabat-Salé (1 217 574), fait savoir la même source.

Le trafic aérien international a été stimulé notamment par la bonne tenue du marché européen, qui demeure le premier pourvoyeur de passagers avec plus de 14 millions de voyageurs (+9% sur un an). L’Amérique du Sud a grimpé de 34,31% à 53 807 passagers.

Les marchés de l’Afrique et de l’Amérique du Nord ont également affiché de fortes performances, avec des hausses respectives de 15,23% à 971 193 passagers et 15,46% à 461 695 passagers. Le trafic avec les pays du Maghreb a augmenté, quant à lui, de 11% à 244 069 personnes. En revanche, celui avec le Moyen et l’Extrême-Orient a reculé de 5,66% à 1 044 129 passagers.

Par ailleurs, les aéroports du Maroc ont enregistré 138 353 mouvements d’avions à fin juin 2026, en hausse de 9,65% en glissement annuel. L’aéroport Mohammed V a atteint 45 824 mouvements, devant Marrakech-Menara (36 795) et Agadir-Al Massira (12 962).

Le fret aérien a, pour sa part, atteint 57 828,11 tonnes durant les six premiers mois de l’année, soit une progression de 12,3% par rapport à la même période de 2025.

Au seul mois de juin 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3 116 576 passagers (+5,83%).