Mondial 2026 : M. Ouahbi s’excuse auprès des supporters

Au lendemain de l’élimination du Maroc en quart de finale de la Coupe du monde 2026, M. Ouahbi a pris la parole pour s’adresser aux supporters des Lions de l’Atlas. Dans un message publié sur son compte Instagram, le sélectionneur national a exprimé sa déception et présenté ses excuses après la défaite face à la France (2-0). « Notre aventure s’arrête, mais notre ambition, elle, continue. Nous nous excusons de ne pas avoir pu offrir le match que vous méritiez », a écrit le technicien marocain, reconnaissant que la prestation des Lions de l’Atlas n’a pas été à la hauteur des attentes.

Le coach a également tenu à remercier le roi Mohammed VI pour son soutien au développement du football national. « Merci à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour sa vision éclairée et son soutien constant au football marocain », a-t-il indiqué.

Le sélectionneur a ensuite adressé un message de gratitude aux supporters marocains, saluant leur fidélité tout au long de la compétition. « Merci au peuple marocain, au pays comme à l’étranger. Votre amour, votre confiance et vos encouragements ont été notre force jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

M. Ouahbi a conclu son message sur une note d’optimisme, promettant de tirer les leçons de cette élimination. « Avec l’aide de Dieu, nous reviendrons plus forts. L’avenir sera meilleur. Dima Maghrib », a-t-il affirmé.

Le Maroc a quitté le Mondial 2026 aux quarts de finale après sa défaite face à la France. Si ce parcours confirme la place des Lions de l’Atlas parmi les meilleures sélections mondiales, la prestation livrée face aux Bleus a suscité une vive déception chez de nombreux supporters, qui espéraient voir leur équipe mieux jouer à défaut de poursuivre son aventure dans la compétition.