Le joueur égyptien a ouvertement accusé le corps arbitral d’avoir scellé le sort de la rencontre et a tenu des propos particulièrement lourds de sens sur le déroulement du tournoi.

Dirigeant ses critiques les plus acerbes contre l’arbitre de la partie, le désignant comme l’unique responsable de la sortie de route de sa sélection, M. Ziko a estimé que les décisions prises sur la pelouse ont ruiné le travail de toute une nation.

Exprimant sa profonde frustration en zone mixte, le Pharaon n’a pas mâché ses mots concernant ce qu’il qualifie d’injustice flagrante : « l’arbitre a lésé la sélection égyptienne dès le début du match. Toutes ses décisions étaient dirigées contre nous, ce qui a gâché les efforts de tout un pays. Cette Coupe du monde est orientée pour que l’Argentine la remporte ». Et de renchérir en affirmant que le sort de ce huitième de finale n’était pas scellé par le niveau sportif des deux équipes : « le match d’aujourd’hui n’était pas entre nos mains, il était entièrement entre les mains de l’arbitre ».