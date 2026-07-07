Mondial 2026 : D. Deschamps loue la qualité des Lions de l’Atlas

S’exprimant en conférence de presse après la rencontre, Didier Deschamps a rappelé que le Maroc figure parmi les meilleures sélections mondiales, mettant en avant le parcours historique des Lions de l’Atlas lors de la précédente édition du Mondial à Doha, où ils avaient atteint les demi-finales. « De ce qu’il a fait, de ce que j’ai vu lors du match contre le Canada, cela confirme que le Maroc est une très bonne équipe », a-t-il déclaré. « Le Maroc n’arrive pas en quarts de finale de la Coupe du monde par hasard. Bien évidemment, il a les qualités pour le faire », a -t-il encore fait observer.

Le Maroc affrontera la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 le 9 juillet à Boston, avec en jeu une place dans le dernier carré de la compétition.