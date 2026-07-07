Athlétisme : Nouveau record national du 200 m

Cet exploit confirme le potentiel de l’athlète en tant qu’espoir et intervient après trois records successivement battus par le même coureur, qui a amélioré sa prestation pour la quatrième fois en moins d’un moi.

Y. Hssine a battu son propre record du Maroc au 200m, pour la première fois en mai dernier, au Meeting Mohammed VI de Rabat. Finissant sixième (20.18s), il a doublé cette consécration, le mois dernier au Meeting de Malaga, en se classant à la deuxième place derrière le champion olympique Andre de Grasse (20.10). Le même mois, il a enregistré 20.00 secondes à Zaghreb (Croatie), avant de réduire encore plus son chronomètre.

Commentant ses performances, le mois dernier, Y. Hssine avait écrit sur ses réseaux sociaux que les records ne le définissaient pas. « Ils me motivent à en battre de nouveaux », a-t-il affirmé, se disant fier de ses consécrations successives et « reconnaissant pour chaque étape de ce parcours ». Déterminé à donner le meilleur de lui-même, le sprinteur a assuré être « encore plus impatient de voir ce que l’avenir [lui] réserve ».

Plus tôt dans les championnats du Maroc, Y. Hssine a remporté le titre national du 100 m en 10.02 secondes, en battant le record national de Aziz Ouhadi (10.09). Il détient aussi le record national du 60 m, avec 6.66s au chronomètre.