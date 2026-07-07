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Transport des supporters marocains : 12 vols RAM pour Boston

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Transport des supporters marocains : 12 vols RAM pour Boston

Selon un communiqué, le tarif unique du billet est de 10 000 dirhams aller-retour en classe économique, non modifiable et non remboursable.

Transporteur officiel des Lions de l’Atlas, la compagnie aérienne nationale suit ainsi la ferveur populaire autour de l’équipe du Maroc, de manière à « permettre au plus grand nombre de vivre ce rendez-vous historique » et transformer ainsi l’aventure footballistique en « une véritable épopée collective ». Dans ce sens, la RAM mobilisera « des avions gros-porteurs pour offrir une capacité totale de 3 600 sièges ».

Les billets sont en vente depuis le 5 juillet à 21h30, dans les agences commerciales de la RAM au Maroc et sur le portail dédié : https://golions.royalairmaroc.com

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