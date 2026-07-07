eTrade.ma lancé à Benguérir : Booster les exportations marocaines

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Omar Hejira, Secrétaire d’État Chargé du Commerce Extérieur, de Abdelhadi Sohib, DG de l’UM6P, de Mounir Ferram, directeur général de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), des principaux acteurs de l’écosystème national de l’export, ainsi que de plus d’une cinquantaine de dirigeants d’entreprises exportatrices marocaines.

Développée en partenariat avec l’UM6P, cette initiative vient compléter les dispositifs d’accompagnement prévus dans le cadre de la mise en œuvre du programme du commerce extérieur 2025-2027, en particulier son chantier consacré à l’accélération de la digitalisation. Cette plateforme apporte une réponse concrète aux principaux obstacles qui freinent encore le développement international des très petites et moyennes entreprises (TPME) et des PME marocaines, notamment la faible visibilité sur les marchés étrangers, l’accès limité aux réseaux d’acheteurs internationaux, la maîtrise encore insuffisante des outils de commercialisation numérique ainsi que la complexité des démarches de prospection à l’export, afin de leur offrir un accès plus simple, plus rapide et plus efficace aux opportunités des marchés mondiaux.

Cette initiative permettra aux TPME, ainsi qu’aux coopératives, d’accéder aux marchés mondiaux sans avoir à se déplacer ni à participer physiquement aux salons professionnels. Ces entreprises auront la possibilité de présenter leurs produits à travers cette plateforme, laquelle devrait permettre de générer environ 15 milliards de dirhams supplémentaires d’exportations à l’horizon 2027.

La cérémonie de lancement de cette plateforme a été marquée par la signature de deux conventions de partenariat. La première, conclue entre le secrétariat d’État chargé du commerce extérieur, PortNet S.A., la Fondation OCP et l’UM6P, vise à renforcer l’interfaçage technique entre eTrade.ma et le Guichet national des procédures du commerce extérieur. La deuxième convention a été signée entre le secrétariat d’État chargé du commerce extérieur, le Groupe Barid Al-Maghrib, Chronopost International Maroc, l’UM6P et la Fondation OCP, et porte sur le développement de services logistiques innovants intégrés à la plateforme.