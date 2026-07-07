Liaison maritime Gibraltar-Maroc : Clap de fin pour une ligne « politique »

Dans le cadre des nouvelles dispositions, les passagers avec le Maroc par ferry seraient soumis à des contrôles Schengen permanents de la police espagnole au port de Gibraltar. Afin d’éviter ces contrôles, Gibraltar a décidé de mettre fin à cette ligne et de concentrer l’ensemble des vérifications aux frontières Schengen à son aéroport.

Dans un communiqué, le gouvernement a qualifié cette fermeture de « fin d’un chapitre important » avec le Maroc. Il a souligné que le ferry, en service depuis plus de vingt ans, avait permis à la communauté marocaine de Gibraltar de préserver des liens familiaux, culturels, religieux et économiques étroits avec le royaume, constituant « un puissant symbole de l’amitié durable entre Gibraltar et le Maroc ».

Le ministre en chef Fabian Picardo a indiqué que la ligne était devenue économiquement non viable, la plupart des passagers voyageant désormais entre l’Espagne et le Maroc via les ports d’Algésiras et de Tarifa. Il a reconnu que cette fermeture serait surtout ressentie par la communauté marocaine de Gibraltar, tandis que John Cortes, ministre chargé des Relations avec le Maroc, a affirmé que le ferry avait été « bien plus qu’un simple moyen de transport ».

L’annonce s’est accompagnée d’un avis aux voyageurs rappelant aux résidents qui prévoient d’inviter des proches depuis le Maroc qu’une fois les nouvelles dispositions en vigueur, les ressortissants marocains se rendant à Gibraltar via l’Espagne devront être munis d’un visa Schengen.