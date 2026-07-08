Mondial 2026 : Argentine et Suisse aux quarts de finale

Menés par un but de Ibrahim (15e) puis de Zico (68e), les Argentins ont renversé la rencontre grâce à des buts de Romero (79e), Lionel Messi (83e) et Enzo Fernandez (90e+2). L’Albiceleste avait pourtant connu un début de match difficile face à un gardien égyptien intraitable. Le portier de 26 ans Mostafa Shobeir a multiplié les arrêts décisifs, repoussant notamment un penalty tiré par Messi en première période (21e), après une faute sur Tagliafico dans la surface sanctionnée par l’arbitre français François Letexier.

En seconde période, un but de Zico avait d’abord été annulé par la VAR (58e) avant qu’il ne double finalement la marque pour l’Egypte (68e). L’Argentine a ensuite recollé au score par Cristian Romero (79e), avant que Messi n’égalise sur un tir contré qui a fini sa course sous la barre (83e). Enzo Fernandez a offert la victoire aux siens dans les arrêts de jeu (90e+2).

En quarts de finale, l’Argentine affrontera la Suisse. La Nati s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire aux tirs au but contre la Colombie, mardi, au terme d’un huitième de finale fermé et indécis disputé à Vancouver. Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire ni en prolongation (0-0), avant une séance de tirs au but remportée par la Suisse (4-3).

La Colombie a pourtant eu plusieurs occasions de prendre l’avantage, notamment en première période par Gustavo Puerta, dont la frappe puissante a été repoussée par le gardien suisse Gregor Kobel à la 20e minute. Les Sud-Américains ont progressivement pris le contrôle du ballon, portés par Luis Díaz et James Rodríguez, mais sans parvenir à trouver la faille face au bloc compact suisse.

Au retour des vestiaires, Fabian Rieder a frôlé l’ouverture du score sur coup franc, tandis que la Colombie s’est également montrée menaçante par Luis Suárez, sans toutefois concrétiser ses temps forts.

En prolongation, la Colombie a encore cru pouvoir faire la différence, mais la tête de Jhon Lucumi a heurté la barre transversale, avant que Jáminton Campaz ne voie sa tentative repoussée in extremis par Kobel. La décision s’est finalement faite lors de la séance de tirs au but. Davinson Sánchez a trouvé la barre, Manuel Akanji a ensuite manqué sa tentative, avant que Kobel ne repousse le tir de Cucho Hernández.

Luis Díaz a entretenu l’espoir colombien, mais Rubén Vargas a transformé le tir décisif, envoyant la Suisse en quarts de finale.

Les huit qualifiés pour les quarts de finale sont désormais connus. Après une journée de repos mercredi, la compétition reprendra jeudi avec les huit dernières sélections encore en lice. La Suisse affrontera l’Argentine, championne du monde en titre, samedi à Kansas City. De son côté, la France retrouvera le Maroc, trois ans et demi après leur demi-finale de la Coupe du monde 2022. L’Espagne, victorieuse du Portugal, sera opposée à la Belgique, tandis que la Norvège d’Erling Haaland défiera l’Angleterre.

Sur les huit équipes qualifiées, six sont issues de l’Europe, dont deux affiches 100 % européennes. Les quatre quarts de finale se disputeront aux États-Unis, désormais seul pays hôte encore utilisé pour la suite de la compétition.