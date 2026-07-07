Reconstruction de la Syrie : E. Macron tente de replacer son pays au centre…

Au début de cette deuxième journée de visite officielle en Syrie, le président français a réaffirmé son soutien au peuple syrien dans un message publié sur le réseau social américainX. « Rien ne pourra étouffer l’aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre dans une Syrie pleinement souveraine, sûre, pluraliste, unie. Ce matin j’ai rencontré la Syrie dans toute sa diversité. J’ai vu la dignité, le courage et la détermination. Ma visite se poursuit », a écrit le président français.

Prenant la parole devant des responsables gouvernementaux et des représentants d’entreprises françaises et syriennes, A. al-Charaa a déclaré que la Syrie entrait dans une nouvelle phase économique après plus d’une décennie de guerre, affirmant que le pays disposait des atouts nécessaires pour redevenir un carrefour régional reliant la Méditerranée aux marchés du Moyen-Orient et au-delà. Le président syrien a souligné que son gouvernement souhaitait transformer cette position géographique en avantage économique à travers le développement des infrastructures et des réseaux de transport. Il a cité comme exemple l’accord conclu avec le groupe CMA CGM pour la modernisation du port de Lattaquié, présenté comme un investissement majeur destiné à renforcer les capacités du principal port du pays. Il a également évoqué des projets dans les hôpitaux, les zones industrielles, les infrastructures, l’énergie, l’électricité et les transports.

Le président intérimaire a assuré que son gouvernement travaillait à la mise en place d’un cadre judiciaire et bancaire destiné à garantir la sécurité juridique des investissements et à renforcer la souveraineté économique de la Syrie. Il a déclaré que les portes du pays resteraient ouvertes aux investisseurs étrangers, promettant de faciliter les activités des banques et des entreprises internationales. Il a ajouté vouloir bâtir avec la France « un partenariat fondé sur des projets concrets et non sur des symboles », appelant à des investissements rapides et efficaces.

De son côté, E. Macron a estimé que, quatorze ans après le début du conflit, la priorité demeurait la stabilisation de la Syrie à travers la reconstruction, afin de créer des emplois, d’offrir des perspectives économiques aux Syriens et de favoriser le retour des déplacés et des réfugiés. Le président français a toutefois souligné que l’ambition allait au-delà de la reconstruction. Il a déclaré que la Syrie pouvait devenir un « hub régional », permettant le développement de nouvelles chaînes logistiques, de routes énergétiques et de corridors de données reliant le pays à ses voisins, tout en offrant des alternatives aux routes commerciales fragilisées par les tensions régionales, notamment autour du détroit d’Ormuz. Il a rappelé que la France avait été parmi les premiers pays européens à soutenir la levée progressive des sanctions contre la Syrie et qu’elle continuait de plaider auprès de ses partenaires européens et américains afin de faciliter le retour des investissements. Il a indiqué que de nouvelles étapes étaient attendues dans les prochaines semaines pour poursuivre ce processus.

Le chef de l’État français a salué la tenue du forum économique ainsi que la signature d’un accord entre les conseils d’affaires français et syrien, estimant que cette coopération devait être suivie de nouvelles missions d’entreprises et d’un dialogue économique associant également les États du Golfe et les partenaires européens. Selon lui, les entreprises françaises souhaitent participer à la reconstruction de la Syrie dans de nombreux secteurs, notamment l’énergie, y compris les hydrocarbures et les énergies renouvelables, l’eau, les transports, la logistique, l’aviation civile, les infrastructures ainsi que les technologies et les systèmes sécurisés. E. Macron a insisté sur la nécessité de créer un « choc de confiance » afin d’attirer durablement les investisseurs internationaux. Il a expliqué que cet objectif passait par la reconstruction d’un système bancaire fiable, la modernisation des mécanismes de financement et de compensation, le renforcement de la coopération avec la Banque centrale syrienne, ainsi que par l’appui de la France aux réformes financières et à la lutte contre le blanchiment, notamment avec le Groupe d’action financière (GAFI). Il a également évoqué la restructuration du secteur bancaire syrien et les discussions engagées avec le Fonds monétaire international (FMI) et le Club de Paris en vue de restructurer la dette du pays et de créer un environnement financier favorable aux investissements étrangers. En conclusion, il a affirmé que la France entendait demeurer un partenaire « fiable, constant et prévisible » de la Syrie. Il a déclaré que Paris avait toujours soutenu « l’unité » et « la liberté » du peuple syrien et souhaitait désormais accompagner le pays dans son retour vers la stabilité, la prospérité et son intégration économique régionale.

Le forum économique, qui a réuni des représentants des gouvernements et du secteur privé des deux pays, s’inscrit dans la volonté affichée par Paris et Damas de renforcer leur coopération économique autour de la reconstruction, des investissements et du développement de nouveaux corridors stratégiques reliant la Syrie aux marchés régionaux et internationaux.

A signaler par ailleurs que deux explosions se sont produites à proximité du siège du ministère syrien du Tourisme, dans la capitale syrienne, Damas. Selon des sources locales, les explosions ont été provoquées par des engins explosifs placés dans un minibus et dans une benne à ordures sur l’une des artères les plus fréquentées de la capitale. De nombreuses ambulances ont été dépêchées sur les lieux. Les autorités n’ont pas encore communiqué de bilan officiel concernant d’éventuelles victimes. Les explosions se sont produites à proximité de l’hôtel où séjourne le président français en visite à Damas.

Au moment des explosions, E. Macron se trouvait au palais présidentiel pour un entretien avec le président syrien, A. al-Charaa. Le 2 juillet, un attentat à la bombe avait visé un café situé à côté du Palais de justice, sur la route menant au souk Al-Hamidiyé à Damas, faisant 10 morts et 21 blessés