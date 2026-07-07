Déficit hydrique dans la région de Casablanca-Settat : La valse des milliards de Dh et de m3, selon A. Maäzouz

Selon les données dévoilées par le responsable régional, les projets consacrés au développement rural représentent un investissement global de 8 milliards de dirhams, avec un taux d’avancement de 30 %. Une enveloppe qui comprend notamment 250 MDH destinés à plusieurs territoires ruraux situés à cheval sur différentes préfectures et provinces de la région.

L’eau demeure le principal poste d’investissement de ce programme. A. Maâzouz a indiqué que des stations de dessalement de type « monobloc » ont été installées pour un coût total de 262 MDH. « Elles sont aujourd’hui en phase d’exploitation et ont démontré leur efficacité depuis l’été dernier. Sans ces stations, plusieurs zones n’auraient pas pu être alimentées en eau », a-t-il affirmé, précisant que ces installations ont déjà permis de mobiliser près de 2,5 millions de mètres cubes d’eau au profit des habitants du monde rural. Le président a également fait savoir que ces stations affichent aujourd’hui un taux de réalisation de 89 %, correspondant au niveau de mobilisation des ressources en eau assuré par ces infrastructures.

Au-delà du dessalement, les programmes d’alimentation en eau potable poursuivent leur déploiement. D’après les chiffres communiqués, près de 8.000 foyers ruraux bénéficient désormais de ces opérations, tandis que 791 bornes-fontaines sont actuellement mises à la disposition des populations dans les zones rurales de la région.

L’électrification figure également parmi les priorités. Le programme en cours prévoit le raccordement de 127 douars et de 676 foyers, avec un taux d’avancement des travaux de 51 %. L’investissement mobilisé à cette fin s’élève à 53 MDH.

Les infrastructures routières rurales constituent un autre volet du programme régional. Les projets lancés depuis 2023 représentent un montant de 133 MDH, auxquels s’ajoutent de nouveaux programmes évalués à 106 MDH. À ces investissements s’ajoute la programmation du ministère en charge de l’Équipement concernant les routes classées, dotée d’une enveloppe de 665 MDH.

Au total, le Conseil régional a approuvé jusqu’à présent 509 conventions, représentant un volume financier de 90,6 milliards de dirhams. La participation de la région à ces conventions atteint 21,6 milliards de dirhams. Parmi elles, 232 conventions ont déjà reçu les visas nécessaires, pour un montant global de 56,4 milliards de dirhams, soit 62 % des engagements financiers votés. La contribution régionale à ces conventions validées s’élève à 15 milliards de dirhams, ce qui représente 70 % de la part initialement approuvée par le Conseil.

Le bilan présenté lors de cette session met également en lumière l’état d’avancement des projets selon les différents domaines de compétence de la région. Les projets liés à l’économie, à l’emploi et à l’entrepreneuriat enregistrent un taux de progression de 39 %, pour un montant de 6 milliards de dirhams. Ceux relatifs au transport et à la mobilité atteignent 45 %, avec une enveloppe de 28,5 milliards de dirhams.

Les projets relevant du développement rural affichent, quant à eux, un taux d’exécution de 30 % pour une valeur de 4,3 milliards de dirhams, tandis que ceux consacrés à l’eau et à l’environnement progressent à 47 %, représentant 10 milliards de dirhams. Les programmes dédiés à la culture avancent à 35 % (720 MDH), ceux de l’éducation, de la santé et du sport à 37 % (5 milliards de dirhams), les projets d’aménagement urbain à 37 % (1,5 milliard de dirhams), et les services publics à 50 %, pour une enveloppe de 443 MDH.

A. Maâzouz a souligné, enfin, que plusieurs projets structurants s’inscrivent dans une temporalité dépassant la durée du mandat actuel du Conseil régional. Leur valeur globale atteint 24 milliards de dirhams, dont près de 45 % produiront un impact financier à partir des exercices 2028 et 2029, traduisant, selon lui, une programmation de long terme des investissements régionaux.