Migration clandestine : L’accès canarien moins fréquenté que celui des Présides occupés…

D’après les statistiques relayées par l’agence Europa Press, 3.708 migrants en situation irrégulière sont arrivés aux Canaries entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, contre 11.321 sur la même période en 2025. Cela représente une baisse de 67,2 %, confirmant le net ralentissement de cette route migratoire qui figurait ces dernières années parmi les principaux points d’entrée vers l’Espagne.

Le nombre d’embarcations ayant atteint l’archipel suit la même tendance. Seuls 49 bateaux ont été recensés au cours des six premiers mois de l’année, soit 137 de moins qu’à la même période l’an dernier.

Au total, 12.138 migrants sont entrés irrégulièrement sur le territoire espagnol depuis le début de l’année, contre 17.990 un an plus tôt, ce qui correspond à une diminution globale de 32,5 %.

Les arrivées par voie maritime affichent également un recul important. Les autorités espagnoles ont enregistré 9.440 migrants débarqués sur les différentes côtes du pays, contre 16.931 au premier semestre 2025, soit une baisse de 44,2 %. Ces traversées ont été effectuées à bord de 371 embarcations, contre 542 un an auparavant.

En revanche, la façade méditerranéenne de la péninsule Ibérique fait figure d’exception. Les arrivées sur les côtes continentales espagnoles ont progressé de19,4 %, avec 3.086 migrants recensés, soit 501 de plus que durant la même période de l’année précédente.

Les côtes de la péninsule et des Baléares ont accueilli ensemble 5.717 migrants, dont 3.086 sur le continent et 2.631 dans l’archipel des Baléares. Ce total représente une légère hausse de 2,1 % par rapport au premier semestre 2025, même si le nombre d’embarcations utilisées sur cette route a diminué, passant de 353 à 319.

Aux Baléares, les arrivées ont en revanche reculé de 12,7 %, avec 2.631 migrants enregistrés contre 3.015 un an auparavant. Le nombre de bateaux ayant atteint l’archipel est également en baisse, passant de 155 à 139.

Les données du ministère espagnol mettent surtout en évidence une nette augmentation de la pression migratoire sur Sebta et Melilla. Les tentatives d’entrée irrégulière par voie terrestre ont bondi de 154,8 %, avec 2.698 personnes recensées jusqu’à fin juin.

Le préside occupé de Sebta concentre l’essentiel de cette hausse, avec 2.582 migrants ayant franchi la frontière terrestre, soit 1.604 de plus qu’au premier semestre 2025. À Melilla, 116 entrées ont été enregistrées, contre 81 un an plus tôt.

Par voie maritime, Melilla a accueilli 15 migrants, contre sept à la même période en 2025. Sebta, en revanche, n’a enregistré aucune arrivée par mer depuis le début de l’année, alors que trois cas avaient été recensés durant le premier semestre de l’année précédente.

Ces chiffres illustrent une recomposition des routes migratoires vers l’Espagne, marquée par un reflux des traversées vers les Canaries et un déplacement d’une partie de la pression vers les frontières terrestres des deux enclaves.