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Naturalisations en Espagne : Plus de 150.000 demandes faites par des Marocains

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Les Marocains en Espagne ont déposé près de 157 000 demandes Dans le cadre de la procédure exceptionnelle de régularisation des migrants, les Marocains en Espagne ont déposé près de 157 000 demandes représentant 13,4% des 1 174 978 dossiers soumis. Avec ces chiffres, le Maroc se place en deuxième position, derrière la Colombie, selon les données officielles du ministère espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations.

Le département espagnol a révélé, peu après la clôture des dépôts, que le nombre total de demandes a largement dépassé les prévisions initiales du gouvernement, qui tablait sur 500 000 bénéficiaires de cette initiative.

Les Colombiens dominent avec 26% des demandes, suivis des Marocains avec 13,4%, puis des Vénézuéliens et Péruviens avec respectivement 11,7% et 8,8%. Ensemble, les ressortissants d’Amérique centrale et du Sud représentent 67% du total.

Géographiquement, la Catalogne, Madrid et Valence concentrent 54,8% des demandes, enregistrant respectivement 257 000, 220 000 et 167 000 dossiers. L’Andalousie en comptabilise environ 161 000.

Les données indiquent que 57% des demandeurs sont des hommes contre 43% de femmes, avec 81% ayant moins de 45 ans. Les 25-34 ans constituent 31,3% des demandes, suivis des 35-44 ans (21,6%) et des 16-24 ans (17%). Les moins de 16 ans représentent 11,1% des demandes.

À ce jour, les autorités espagnoles ont traité 11 000 dossiers sans préciser le nombre de demandes acceptées ou rejetées. Simultanément, environ 608 000 dossiers — soit près de 52% — sont en cours d’examen. L’acceptation pour examen octroie une autorisation temporaire de séjour et de travail.

Pour gérer cet afflux, le ministère a mobilisé des ressources supplémentaires, notant que 83% des demandes ont été soumises en ligne, tandis que 197 102 dossiers, soit 16,8%, ont été déposés en personne via les bureaux de poste, les services de la Sécurité sociale et les offices des étrangers.

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