Abolition de la peine de mort : Marrakech abritera le 10è Congrès mondial

Au-delà de sa portée symbolique, cette décision témoigne d’« une profonde ouverture aux débats sur les droits humains et aux mouvements abolitionnistes », a déclaré la présidente du CNDH, qui a également salué la position du Maroc, pour la première fois de son histoire en décembre 2024, en faveur de la résolution de l’ONU appelant à un moratoire mondial sur l’application de la peine capitale.

Le Maroc est parmi les premiers pays à suspendre la peine de mort en 1982 et n’a procédé à aucune exécution depuis, à l’exception de celle de 1993. Il maintient un moratoire de facto sur les exécutions depuis plus de trente ans, bien que l’ambiguïté législative persiste. Pour A. Bouayach, le vote pour le moratoire de l’ONU « est une voie que les défenseurs des droits humains espèrent voir aboutir à une décision législative claire ».

Lors de la cérémonie de clôture, la présidente de l’Assemblée nationale et l’ambassadeur de France pour les droits de l’Homme ont salué l’implication du Maroc dans ce débat international, notamment par l’accueil du 10e Congrès mondial. La décision a été saluée par le président français Emmanuel Macron, en ouverture de la rencontre à Paris.

Lors de sa participation, le CNDH a poursuivi son plaidoyer contre la peine de mort. Dans ce contexte, A. Bouayach a souligné la dynamique internationale croissante, faisant que plus de 77% des pays du monde, dont le Maroc, soient engagés à ne pas procéder aux exécutions. 62% parmi eux ont aboli la peine de mort en droit et en pratique et 15% ont instauré un moratoire volontaire.