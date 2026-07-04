Pavillon Bleu : La FM6E agrée 36 sites

Le palmarès comprend 33 plages, 4 ports de plaisance et marinas et un lac naturel de montagne, indique la FM6E dans un communiqué. Avec 38 sites labellisés, dont cinq nouvelles plages, le Maroc confirme sa position de leader régional du Pavillon bleu et poursuit la consolidation d’un modèle de gestion durable du littoral.

Les 28 plages labellisées en 2025 ont toutes renouvelé leur Pavillon bleu en 2026. Par ailleurs, l’édition 2026 est également marquée par l’intégration de cinq nouvelles plages au réseau Pavillon Bleu, à savoir Oualidia Grande Plage (Province de Sidi Bennour), Tamaris II (Province de Nouaceur), Contrebandiers (Préfecture de Skhirate-Témara), Sable d’Or (Préfecture de Skhirate-Témara), Amsa (Province de Tétouan).

L’ensemble des plages labellisées s’inscrit dans le cadre du programme Plages propres, piloté par la Fondation avec la mobilisation des collectivités territoriales, des partenaires économiques, des associations locales ainsi que des institutions publiques concernées, notamment le ministère de l’Intérieur, celui de la Santé et de la protection sociale, ainsi que celui de l’Équipement et de l’Eau.

Au total, 55 candidatures ont été soumises cette année, illustrant l’intérêt grandissant des communes littorales et des gestionnaires de sites pour ce label. Le Pavillon bleu est attribué sur la base de quatre grandes familles de critères : la qualité des eaux de baignade, l’information, l’éducation et la sensibilisation à l’environnement, l’hygiène et la sécurité, l’aménagement et la gestion durable des sites. Des contrôles inopinés sont réalisés tout au long de la saison estivale.